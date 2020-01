Le rapport sur les perspectives de l'immobilier commercial européen de Green Street révèle une bifurcation de plus en plus marquée entre les secteurs immobiliers européens

Malgré les difficultés rencontrées dans le commerce de détail, Green Street note que les valeurs de l'immobilier commercial paneuropéen ont augmenté de 5 % en 2019 et devraient à nouveau augmenter d'environ 5 % en 2020, avec des rendements globaux attrayants par rapport aux obligations de qualité et haut rendement.

Le rapport sur les perspectives de Green Street pour l'immobilier commercial paneuropéen est désormais disponible et sa publication s'accompagne d'une nouvelle offre de produit d'étude de marché privé, European Real Estate Analytics. Cette plateforme offre aux acteurs du marché un moyen simple de comparer et d'investir dans des placements immobiliers dans de multiples régions du monde, secteurs immobiliers et devises. Couvrant les 25 principaux marchés européens, European Real Estate Analytics fournit une analyse impartiale et indépendante des fondamentaux et de la valorisation des biens immobiliers à travers sa série de rapports et sa plateforme interactive de cartographie et d'analyse, Atlas. Son offre comprend également des grades de marché très appréciés qui lui sont propres et qui ne sont pas disponibles auprès d'autres fournisseurs.

¹ En se référant spécifiquement à la croissance du RevPAM (revenu par mètre carré disponible) du marché, une mesure propre à Green Street du niveau du marché combinant la croissance des loyers et de l'occupation.

Green Street Advisors (UK) Ltd.

Green Street Advisors (UK) Limited est une filiale de Green Street Advisors, LLC, qui a été fondée en 1985 et s'est imposée comme la plus importante société indépendante de recherche et de conseil spécialisée dans l'immobilier commercial en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle figure parmi les principaux prestataires de services de recherches, d'analyses et de données immobilières sur les marchés privés et publics. Pour plus d'informations, consultez www.greenstreetadvisors.com.

