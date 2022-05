Le Real Madrid Virtual World est né, une plateforme pionnière qui unit tous les Madridistas du monde entier

Real Madrid Virtual World propose une recréation très réaliste du Tour du Bernabéu et de la Cité des Sports, grâce à laquelle les fans pourront parcourir ses Halles, profiter de ses Trophées en 3D ou accéder à des contenus exclusifs. L'expérience peut être appréciée depuis n'importe quel appareil mobile, smartphone ou tablette.

Unique sur le marché

Le Real Madrid Virtual World marque un avant et un après dans le monde du football avec cette Plateforme, devenant un véritable réseau social pour tous les fans du Club Blanc, et signifie une évolution importante dans le développement social du Club. C'est la première fois dans l'histoire que tous les clubs de supporters et fans d'un club de football dans le monde pourront se joindre.

La création d'une Communauté sera également favorisée, grâce à un classement géolocalisé dans lequel les fans pourront obtenir des prix exclusifs grâce à la création de Salles avec le plus grand nombre d'amis et de fans possible. L'application, développée par la société espagnole Astosch Technology (avec un partenaire technologique coréen), est disponible gratuitement sur les marchés Apple, Google et Huawei AppGallery.

L'Application est téléchargée exclusivement sur mobile via ce lien : http://onelink.to/d5thbb

