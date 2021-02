Le réalisateur, producteur et philanthrope Steven Spielberg est annoncé comme le lauréat du prix Genesis 2021

Le prix reconnaît la réussite de Spielberg en tant que l'un des cinéastes les plus influents de l'histoire du cinéma ; son activisme social et sa philanthropie prolifique ; et sa position contre l'antisémitisme et toutes les formes d'intolérance. Le prix reconnaît également son travail extraordinaire pour préserver la mémoire de l'Holocauste et prévenir de futurs génocides par le biais du cinéma, de la sensibilisation du public et de la philanthropie.

Pour la première fois dans l'histoire du prix Genesis, la voix de la communauté juive mondiale a été un facteur majeur dans la sélection des lauréats. Deux cent mille Juifs sur six continents ont voté pour le lauréat de 2021. Des millions d'autres se sont engagés sur les réseaux sociaux. Bien que le Comité du Prix ait eu le pouvoir discrétionnaire ultime sur la sélection du lauréat de ce prix prestigieux, le fait que Spielberg ait reçu le plus de voix a été un facteur déterminant.

« Le prix Genesis célèbre le talent unique de Steven Spielberg, son engagement à rendre le monde meilleur et sa contribution inégalée à l'enseignement des horreurs de l'Holocauste aux générations d'après-guerre », a déclaré Stan Polovets, co-fondateur et président de la GPF. « Nous sommes ravis d'accueillir Steven Spielberg dans la famille des lauréats du prix Genesis, qui comprend des personnalités telles que la juge Ruth Bader Ginsburg, Natan Sharansky ou encore Michael Bloomberg. »

Il s'agit de la dernière d'une série de récompenses importantes décernées à Spielberg, qui comprennent notamment la Médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction civile des États-Unis, la Légion d'honneur, le plus haut ordre de la République française, et la Croix fédérale du mérite de l'Allemagne.

« Spielberg est un grand visionnaire et conteur juif », a déclaré le légendaire militant des droits de l'Homme Natan Sharansky, qui a reçu le prix Genesis en 2020. « Des thèmes juifs clés sont souvent tissés dans ses récits : importance de l'identité et de l'appartenance, maintien de l'humanité dans un monde impitoyable, souci de l'autre et respect de l'obligation morale de faire ce qui est juste. Son talent les rend universelles : racontées par Spielberg, ces histoires prennent vie dans le cœur des gens à travers le monde ».

Steven Spielberg devient le 9e lauréat du prix Genesis. Tous les lauréats précédents ont choisi d'orienter le prix d'un million de dollars vers des causes philanthropiques qui les passionnent. Sharansky, qui a précédé Spielberg comme lauréat du prix Genesis, a utilisé son prix d'un million de dollars pour soutenir les personnes et les organisations qui travaillent à atténuer la crise sanitaire de la Covid-19 et à prévenir de futures pandémies.

« Félicitations à Steven Spielberg pour cette importante récompense juive », a déclaré Isaac Herzog, président de l'Agence juive pour Israël et président du Comité de sélection du prix Genesis. « Il est un exemple de grand talent juif, dont le travail extraordinaire dans le domaine du cinéma et de la philanthropie est imprégné des valeurs de son peuple : une quête de justice, de compassion, d'humanisme et un désir sincère de rendre le monde meilleur. »

À propos du lauréat du prix Genesis 2021

Steven Spielberg est largement considéré comme le réalisateur le plus talentueux de l'histoire du cinéma. Ses films ont rapporté 10 milliards de dollars et son imagination a captivé des dizaines de millions de personnes dans le monde entier. Après avoir établi sa réputation avec des films à succès comme Les Dents de la mer, ET, Jurassic Park et Indiana Jones, il a commencé à explorer des sujets sérieux comme la justice, l'esclavage, les droits des femmes, la corruption et la morale de la guerre dans des films comme Il faut sauver le soldat Ryan, Lincoln, La couleur pourpre, Pentagon Papers, Munich et Le pont des espions.

Ses films ont également livré des récits convaincants de l'histoire juive et des événements actuels : l'Holocauste, le terrorisme et la maturation de l'État d'Israël. Le chef-d'œuvre de Spielberg de 1993, La Liste de Schindler, a eu un impact profond sur la perception et la conscience de l'Holocauste par l'humanité. Cinquante ans après la Shoah, le film de Spielberg a créé un lien émotionnel fort avec cette tragédie pour un vaste public, touchant les générations d'après-guerre d'une manière qu'aucun autre média n'aurait pu le faire. Spielberg a canalisé toutes les recettes de La Liste de Schindler pour financer des causes philanthropiques, juives et non juives. En 1994, il a créé l'USC Shoah Foundation, qui se consacre à la préservation des témoignages des survivants de l'Holocauste. Soucieuse de la prévention des génocides, la Fondation s'efforce également de préserver la mémoire des autres génocides du XXe siècle : au Cambodge, en Arménie et au Rwanda. Plus de 55 000 témoignages de survivants ont été enregistrés à ce jour.

Spielberg et son épouse Kate Capshaw ont fondé la Righteous Persons Foundation, qui a versé plus de 100 millions de dollars de subventions à diverses organisations juives. Par le biais de la Wunderkinder Foundation, Spielberg a beaucoup donné à la santé, aux arts, à la jeunesse et à l'éducation.

À propos du prix Genesis et des précédents lauréats

Le prix Genesis est un prix international qui célèbre les réalisations et la contribution des valeurs juives à l'humanité. Lancé en 2013, le prix est financé par une dotation permanente de 100 millions de dollars établie par la Fondation du prix Genesis.

Les précédents lauréats du prix Genesis sont l'ancien maire de New York et philanthrope Michael Bloomberg (2014) ; l'acteur, producteur et militant pour la paix Michael Douglas (2015) ; Itzhak Perlman, violoniste virtuose et défenseur des personnes ayant des besoins spéciaux (2016) ; le sculpteur et défenseur des droits des réfugiés Sir Anish Kapoor (2017) ; l'actrice et militante sociale Natalie Portman (2018) ; le propriétaire des New England Patriots et fondateur de la principale fondation de lutte contre l'antisémitisme Robert Kraft (2019) ; et le légendaire leader juif et militant des droits de l'homme Natan Sharansky (2020). En 2018, la Fondation du prix Genesis a honoré la juge Ruth Bader Ginsburg, de la Cour suprême des États-Unis, en lui remettant son premier prix pour l'ensemble de son œuvre, en reconnaissance de sa contribution à la justice sociale et à l'égalité des droits.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1436786/Steven_Spielberg.jpg

Related Links

http://www.genesisprize.org



SOURCE The Genesis Prize Foundation