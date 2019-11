Le réaménagement de l'observatoire de l'Empire State Building est achevé

Le nouveau 80e étage met fin à un projet de réaménagement réalisé sur quatre ans et dont le coût total s'élève à 165 millions de dollars

NEW YORK, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Perché au sommet de l'immeuble le plus célèbre du monde, l'observatoire de l'Empire State Building (ESBO) annonce aujourd'hui l'achèvement du projet de réaménagement de son 80e étage. La dernière composante du projet quadriennal de 165 millions de dollars visant à réinventer l'ESBO inclut des expositions attrayantes et instructives pour orienter les visiteurs lors de leur visite à New York et met en valeur l'emplacement unique du célèbre gratte-ciel au cœur de tout.

Parmi les nouveautés du 80e étage figurent un partenariat exclusif et interactif avec NYC & Company, le bureau officiel du marketing, du tourisme et des partenariats de la ville de New York. Cinq panneaux vidéo interactifs permettent aux visiteurs d'exploiter l'expertise de NYC & Company pour concevoir des itinéraires à l'aide d'un inventaire étoffé de destinations dans les cinq boroughs de la ville. Les itinéraires peuvent être automatiquement téléchargés sur le téléphone du visiteur à l'aide d'un lecteur de codes QR ou envoyés par e-mail. Conçu sur la base d'une recherche ayant montré que l'ESBO est la première destination d'un grand nombre de visiteurs, ce service est une aubaine pour tous les touristes et les résidents de la ville de New York.

Regroupées dans des jumelles classiques, des scènes interactives en réalité augmentée de la ville de New York permettent aux visiteurs de se familiariser directement avec les sites et les sons des destinations les plus prisées. D'autres expositions incluent des vidéos de célèbres spectacles de lumière de l'ESB, notamment des entretiens avec Marc Brickman, l'artiste d'éclairage qui donne vie à ces spectacles, un contenu généré par l'utilisateur, et l'œuvre prodigieuse de la skyline de la ville de New York du célèbre artiste de la mémoire britannique, Steven Wiltshire.

Pour célébrer l'inauguration, l'Empire State Building est également heureux d'annoncer le lancement en exclusivité d'une nouvelle vidéo mettant en vedette le compositeur, parolier et acteur ayant remporté des prix Tony, Grammy, Emmy et Pulitzer, Lin-Manuel Miranda. Inspiré de sa lettre d'amour pour la ville de New York, Cheering for Me Now, une piste originale de son album Hamildrop animée par la musique du compositeur légendaire John Kander (Cabaret, Chicago) et les paroles de Miranda, la vidéo présentera un nouveau spectacle de musique à la lumière conçu par l'artiste d'éclairage de renommée mondiale, Marc Brickman, et des images de Miranda en train d'explorer la toute nouvelle expérience de l'observatoire. Une partie de la vidéo sera diffusée pour la première fois le 27 novembre sur l'émission en direct de CBS This Morning et sera publiée exclusivement sur la chaîne YouTube et la page Facebook de l'Empire State Building. Les fans new-yorkais pourront également regarder en direct le spectacle de musique à la lumière projeté sur l'immeuble le soir même, à 20 heures, tout en écoutant la chanson sur la chaîne iHeartRadio de Broadway sur www.iheartradiobroadway.com.

Parmi les expositions du 80e étage figurent :

NYC: Above and Beyond (Au-dessus et au-delà de la ville de New York ) : Conçue en partenariat avec NYC & Company, cette exposition encourage les visiteurs à concevoir un itinéraire pour une visite personnalisée depuis le sommet de l'Empire State Building, qui est souvent leur premier arrêt à New York . Après avoir répondu à des questions sur leurs centres d'intérêt et la durée de leur séjour, les visiteurs sont invités à dresser une liste personnalisée contenant des recommandations sur les points attractions et les sites à visiter de Manhattan , Brooklyn , Queens , Bronx et Staten Island . Les visiteurs peuvent ensuite obtenir leur itinéraire personnalisé par e-mail ou en scannant le code QR directement depuis leurs dispositifs mobiles pour les consulter ultérieurement.

« Ce projet, qui a commencé avec l'ouverture du nouvel observatoire en août 2018, s'est développé comme prévu : un voyage entièrement éducatif et immersif qui met en rapport les visiteurs du monde entier avec leurs liens émotionnels avec l'immeuble le plus célèbre du monde et les aide à concevoir leur visite entière de la ville de New York depuis son véritable centre. L'observatoire réaménagé de l'Empire State Building élève l'expérience de nos visiteurs de notre nouvelle entrée jusqu'au spectaculaire et vibrant réaménagement du 102e étage », a déclaré le PDG d'Empire State Realty Trust, Anthony E. Malkin. « Jeune à ses 88 ans, l'Empire State Building demeure l'icône de l'innovation, des aspirations et des rêves. C'est l'ancêtre vivant de tous les grands immeubles dans le monde », ajoute-t-il.

Thinc Design a dirigé l'équipe interdisciplinaire et hors pair des industries de l'art et de l'architecture, des voyages, de la technologie, de l'ingénierie et du divertissement, qui a pensé, organisé, conçu et construit le projet.

L'équipe était composée de :

Beneville Studios

Corgan

Diversified.

IDEO

Intersection

JLL

Kubik Maltbie

NYC & Company

Otis Elevator Company

Showtime Pictures

Skanska

Squint / Opera

Stephen Wiltshire

Syska Hennessy Group

Tactman

Tenguerian Models

The Lighting Practice

Thornton Tomasetti

Le prix de départ des tickets pour visiter l'observatoire du 86e est de 38 dollars. En payant 20 dollars de plus, vous pouvez accéder à l'observatoire du 102e étage. Les tickets peuvent être préachetés en ligne sur www.empirestatebuilding.com ou directement sur site dans des kiosques situés aux 2e et 86e étages. Restez branché sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #ESBReimagined.

À propos du Empire State Building

S'élevant à 443 mètres au-dessus du centre-ville de Manhattan (de la base jusqu'à l'antenne), l'Empire State Building, qui appartient à Empire State Realty Trust, Inc., est le « l'immeuble le plus célèbre du monde ». Grâce à ses nouveaux investissements en matière d'efficacité énergétique, d'infrastructures, d'espaces publics et de commodités, l'Empire State Building a attiré des locataires de premier rang provenant d'un large éventail d'industries du monde entier. Dans une étude menée par Uber, l'Empire State Building a été désigné comme la destination de voyage la plus populaire au monde, mais aussi le monument préféré des États-Unis dans un sondage réalisé par l'Institut américain des architectes (en anglais, American Institute of Architects). Pour plus d'informations sur l'Empire State Building, rendez-vous sur www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg .

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), une société civile de placement immobilier (en anglais, REIT) leader, possède, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles de bureaux et des immeubles commerciaux à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, « l'immeuble le plus célèbre au monde ». Son siège social étant basé à New York, dans l'État de New York, le portefeuille d'immeubles de bureaux et commerciaux de la société s'étend sur 938 000 mètres carrés louables au lundi 30 septembre 2019, soit 873 000 mètres carrés louables répartis sur 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, dans l'État du Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, et environ 65 000 mètres carrés louables sont attribués au portefeuille des immeubles commerciaux.

