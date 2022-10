Le régime méditerranéen améliore les taux de réponse à l'immunothérapie et la survie sans progression chez les personnes atteintes d'un mélanome avancé, selon une nouvelle étude présentée à la semaine UEG

VIENNE, 8 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude présentée aujourd'hui à la semaine UEG 2022 révèle qu'un lien a été établi entre un régime alimentation méditerranéenne riche en fibres, en acides gras monoinsaturés et en polyphénols et une amélioration des taux de réponse à l'immunothérapie, ainsi qu'à une meilleure survie sans progression chez les patients atteints d'un mélanome avancé.

Les experts estiment que le régime alimentaire jouera un rôle important dans l'efficacité de l'immunothérapie, et les essais sont en train d'être élargis pour étudier les effets du régime sur différents types de tumeurs, y compris les cancers digestifs.

Un régime méditerranéen qui comporte des graisses monoinsaturées et polyinsaturées provenant de l'huile d'olive, des noix et du poisson, des polyphénols ainsi que des fibres de légumes, de fruits et de grains entiers a été étroitement lié à une réponse améliorée aux médicaments immunothérapeutiques appelés inhibiteurs du point de contrôle immunitaire (ICI). Les ICI, qui se sont avérés très efficaces dans le traitement du mélanome, fonctionnent en bloquant les points de contrôle du système immunitaire, ce qui force ensuite les propres cellules T du corps d'attaquer les cancers.

Dans le cadre de la nouvelle étude multicentrique, des chercheurs du Royaume-Uni et des Pays-Bas ont enregistré l'apport alimentaire de 91 patients atteints d'un mélanome avancé et traités à l'aide de médicaments ICI, tout en suivant leurs progrès au moyen d'examens radiographiques réguliers.

Le fait de suivre un régime méditerranéen était étroitement lié non seulement au taux de réponse global, mais aussi à une survie sans progression à 12 mois.

Laura Bolte, auteure de l'étude et candidate à un doctorat sous la supervision du professeur Rinse Weersma du Centre médical universitaire de Groningue, aux Pays-Bas, a déclaré : « Les ICI ont aidé à révolutionner le traitement de différents types de cancers avancés. Notre étude souligne l'importance d'évaluer l'apport alimentaire des patients atteints de cancer qui commencent un traitement à base d'ICI. De plus, elle montre que les stratégies alimentaires ont un rôle à jouer dans l'amélioration des résultats et du taux de survie des patients. »

En outre, l'étude a révélé que la consommation de céréales complètes et de légumineuses réduisait la probabilité de développer des effets secondaires liés aux médicaments, comme la colite. En revanche, la viande rouge et la viande transformée étaient associées à une probabilité plus élevée d'effets secondaires liés au système immunitaire.

« La relation entre la réponse à l'ICI et l'alimentation et le microbiome intestinal ouvre la voie à des possibilités prometteuses et passionnantes d'améliorer les réponses au traitement. Des essais cliniques sont en cours pour évaluer les effets d'un régime riche en fibres, d'un régime cétogène et d'une supplémentation en oméga-3. Étant donné que la thérapie par ICI commence à être utilisée pour différents types de tumeurs, y compris les cancers digestifs, ces études pourraient débloquer à l'avenir des avantages thérapeutiques pour un grand groupe de patients cancéreux », a ajouté Laura Bolte.

SOURCE United European Gastroenterology (UEG)