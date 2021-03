Le régulateur donne le feu vert à l'acquisition de TMS Brokers par OANDA

LONDRES, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- Un leader mondial dans les services de négociation multi-actifs en ligne, les données sur les devises et les analyses, OANDA Global Corporation a reçu l'approbation réglementaire pour compléter l'acquisition du principal courtier polonais, Dom Maklerski TMS Brokers SA (TMS). L'achat a été approuvé par l'autorité polonaise de surveillance financière plus tôt dans la journée.

Gavin Bambury, directeur général d'OANDA, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir reçu l'approbation réglementaire pour l'acquisition de TMS Brokers. Maintenant que l'achat a été approuvé, nous sommes impatients de conclure l'affaire et de commencer à travailler sur l'intégration de notre infrastructure technologique, de nos outils clés et de nos ressources de négociation afin d'offrir la meilleure expérience de négociation possible aux clients d'OANDA et de TMS. »

OANDA a d'abord conclu un accord pour acquérir 100% des actions de TMS Brokers en septembre 2020. Cette opération est la première d'une série d'acquisitions stratégiques qu'OANDA cherche à réaliser dans les années à venir.

À propos de OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à partager gratuitement les données sur les taux de change sur Internet, en lançant une plate-forme de négociation FX qui a contribué à l'essor du commerce des devises sur le web cinq ans plus tard. Aujourd'hui, le groupe fournit des services en ligne de négociation d'actifs multiples, de données sur les devises et d'analyses à des clients particuliers et à des entreprises, ce qui démontre une expertise inégalée dans le domaine des échanges. Avec des entités réglementées sur huit des marchés financiers les plus actifs au monde, OANDA reste fidèle à sa vocation de transformer le secteur des devises. Pour en savoir plus, consultez le site oanda.com ou suivez nous sur Twitter, Facebook et YouTube.

À propos de TMS

TMS Brokers est le plus ancien courtier en actifs multiples de Pologne. Depuis 1997, TMS a fourni des services à des milliers de clients polonais et européens en proposant des opérations de change, des CFD sur indices, des cryptocurrences, des actions individuelles et des matières premières avec des plateformes MT4/MT5 et une application mobile propriétaire innovante. L'équipe du cabinet, maintes fois récompensée, aide les particuliers et les entreprises en leur proposant tous les services liés aux devises et aux actions, notamment le conseil et l'analyse, le change et les solutions de paiement numérique sous licence. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tms.pl.

