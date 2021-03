Le réseau d'acceptation UnionPay s'étend à 180 pays et régions

SHANGHAI, 19 mars 2021 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) a annoncé aujourd'hui qu'après des progrès importants en Amérique latine, le réseau d'acceptation UnionPay s'étend maintenant à 180 pays et régions, dont plus de la moitié acceptent les paiements mobiles UnionPay. Pas moins de 55 millions de commerçants dans le monde acceptent les cartes UnionPay. Selon un rapport publié par RBR, UnionPay est l'une des marques de cartes les plus largement acceptées dans le monde.

Grâce à son vaste réseau, UPI s'efforce de servir un plus grand nombre de résidents d'outre-mer, de faciliter les échanges de la Chine avec d'autres pays et de stimuler la circulation interne et externe. Au total, plus de 150 millions de cartes UnionPay ont été émises dans 67 pays et régions hors de la Chine continentale. Pendant ce temps, UnionPay dirige le développement du paiement numérique dans certains pays et régions de l'Asie-Pacifique grâce à ses services offerts aux consommateurs locaux.

Élargissement de la largeur et de la profondeur du réseau d'acceptation global

« Depuis l'épidémie de COVID-19, UPI a développé des cas d'utilisation pour les transactions sans contact. Ces changements visent à répondre aux besoins diversifiés en matière de paiement des titulaires de carte UnionPay à l'étranger en cette période difficile.

L'an dernier, trois millions de commerçants à l'extérieur de la Chine continentale ont été autorisés à accepter les cartes UnionPay, ce qui a accru la couverture en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique à 70 %, 70 % et 90 % respectivement. Les paiements par QR ou QuickPass mobiles de UnionPay sont désormais pris en charge par plus de huit millions de commerçants dans 93 pays et régions en dehors de la Chine continentale, dont plus de 30 nouveaux marchés tels que le Brésil, la Hongrie et le Tadjikistan. Le nombre de commerçants utilisant les codes QR UnionPay a doublé.

Les cartes UnionPay sont maintenant prises en charge par près de 22 millions de commerçants en ligne dans plus de 200 marchés étrangers. UnionPay permet aux titulaires de cartes d'effectuer des paiements dans le confort de leur foyer en offrant des services de paiement distincts pour des cas d'utilisation comme la livraison de nourriture et le paiement en ligne des frais de scolarité. En 2020, le volume de transactions en ligne d'UPI a augmenté de près de 15 % par rapport à l'année précédente.

Vers une marque plus internationale

UnionPay s'est associée à Cebuana Lhuillier Rural Bank, un partenaire philippin, pour émettre six millions de cartes de débit à la fin de 2020. En tant que plus grand projet d'émission de cartes UnionPay dans les marchés de la nouvelle route de la soie l'an dernier, cette collaboration démontre l'engagement plus ferme d'UPI à l'égard de la localisation des affaires grâce à sa collaboration étroite avec des partenaires à l'étranger.

Tous les projets d'émission de cartes d'UnionPay ont été mis en œuvre comme prévu dans des marchés comme la Russie, la Mongolie et l'Afrique, avec plus de 20 millions de cartes émises l'an dernier. Dans la région Asie-Pacifique en particulier, une nouvelle carte sur quatre porte la marque UnionPay. Malgré la baisse de deux tiers du trafic aérien mondial sur 12 mois, le volume de transactions des cartes UnionPay émises à l'étranger a augmenté, car les détenteurs de cartes locaux s'en servent pour faire des achats quotidiens. Jusqu'à 90 % des achats effectués avec des cartes UnionPay émises dans la RAS de Hong Kong, dans la RAS de Macao, en Corée du Sud, au Pakistan, en Russie et en Asie centrale sont effectués localement.

Selon l'Oriental Daily News de Hong Kong, les produits de paiement mobile UnionPay ont enregistré une croissance importante du volume des transactions, malgré la baisse des dépenses de consommation à Hong Kong et à Macao. Le nombre de transactions et le volume ont augmenté de près de 400 % pendant la pandémie. La version de Hong Kong et de Macao de l'application UnionPay lancée il y a deux ans a enregistré la participation de presque tous les émetteurs UnionPay locaux, ce qui a permis d'activer le paiement par QR UnionPay dans 15 applications d'émetteurs. Le paiement UnionPay par QR, qui compte 1,6 million d'utilisateurs dans la région, est devenu l'un des services de paiement mobile les plus populaires parmi les résidents.

Le paiement mobile devient le point de convergence de la coopération pour un nombre croissant de partenaires d'UPI à l'étranger. UPI a lancé plus de 90 produits de paiement mobile à Hong Kong, à Macao et dans d'autres régions à l'extérieur de la Chine continentale. Ces produits prennent la forme de l'application UnionPay, de produits de paiement mobiles (ou OEM Pay) et de portefeuilles électroniques avec code QR. Les nouveaux utilisateurs ont été près de cinq millions l'an dernier. Les produits de paiement mobile sont utilisés pour une transaction sur cinq générée par les cartes UnionPay émises à l'étranger.

Au cours des dernières années, UPI a amélioré ses capacités de paiement numérique et lancé plus de 20 plates-formes de service de paiement numérique, offrant un soutien technique complet à ses partenaires dans la conduite des affaires d'UnionPay. En particulier, ces plates-formes ont amélioré l'efficacité du déploiement des services de paiement mobile.

