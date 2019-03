Le réseau de centres de données intelligents et sans perte de Huawei AI Fabric passe le test de Tolly en affichant des performances inégalées sur tous les plans

Selon les prévisions de la Global Industry Vision (GIV) de Huawei, le taux d'achat de l'intelligence artificielle atteindra 86 % d'ici 2025 et le recours à l'intelligence artificielle dans la prise de décisions, la redéfinition des modèles commerciaux et des écosystèmes et la reconstruction des expériences des clients sera un élément moteur clé. En outre, l'intelligence artificielle entraînera également une transformation de l'infrastructure des TIC. Pour s'adapter à cette nouvelle ère qui se dessine, Huawei a pris l'initiative de lancer la solution de réseau de centre de données intelligent et sans perte AI Fabric lors de la conférence HUAWEI CONNECT 2018 afin d'aider les entreprises à construire des centres de données hautes performances et d'accélérer l'utilisation commerciale des services d'intelligence artificielle.

Tolly a testé les solutions de réseau de commutation de centres de données de Huawei et d'autres fournisseurs du secteur dans trois scénarios d'application types de centres de données à l'ère de l'intelligence artificielle : calcul haute performance (HPC), intelligence artificielle (AI)/apprentissage automatique (ML) et stockage distribué. Les solutions ont été comparées au modèle Intel MPI Benchmark (IMB) et au modèle TensorFlow, ainsi qu'à des indicateurs de performance tels que le débit, le taux de perte de paquets et le temps de latence dans le même environnement réseau 100 % à 100GE et 100GE/25GE. Après des tests rigoureux, la solution AI Fabric de Huawei a obtenu le meilleur score pour chaque indicateur de performance, avec des performances supérieures de 30 % en moyenne.

Le réseau de centre de données intelligent et sans perte AI Fabric de Huawei est composé de commutateurs de centre de données de la série à la pointe de l'industrie CloudEngine et exploite l'algorithme de commutation unique iLosslessTM, ce qui lui permet de construire un réseau intelligent et sans perte avec zéro perte de paquets, une faible latence et un débit élevé. C'est le secret des performances de pointe affichées par la solution AI Fabric de Huawei.

Kevin Tolly, fondateur et PDG de The Tolly Group, a déclaré : « Après avoir testé et vérifié AI Fabric de Huawei dans les moindres détails, nous sommes très impressionnés par les performances réseau de cette solution qui affiche zéro perte de paquets, un faible temps de latence et un débit élevé. Les clients peuvent clairement voir la valeur de cette solution au regard de notre rapport de test complet. Avec sa planification plus intelligente et son transfert sans perte, nous pensons que cette solution jouera un rôle de premier plan dans la construction de réseaux de centres de données à l'ère de l'intelligence artificielle. »

« À l'ère de l'intelligence artificielle, les réseaux de centres de données doivent devenir intelligents et sans perte, et cette solution est déjà utilisée commercialement par les grandes entreprises de l'internet. Nous sommes ravis que Tolly ait soumis la solution AI Fabric de Huawei à des tests indépendants et rigoureux dont les résultats sont un signe de reconnaissance de la solution par l'industrie », a déclaré Leon Wang, président du domaine de réseau de centres de données de Huawei. « Nous continuerons d'augmenter nos investissements en recherche et développement et notre innovation technologique, de favoriser le développement de l'industrie de la communication de données et de fournir à nos clients et partenaires des produits et des solutions de pointe. »

Solution de premier choix dans la construction de réseaux de centres de données dans le cloud, les réseaux de centres de données de Huawei ont été utilisés avec succès dans le cadre d'une utilisation commerciale par plus de 7800 entreprises dans le monde, facilitant ainsi la transformation numérique de clients dans des secteurs tels que la finance, l'internet et les opérateurs. Avec le lancement de sa solution AI Fabric, Huawei permet au réseau de centres de données de devenir intelligent et sans perte, facilite la généralisation de l'utilisation des services d'intelligence artificielle et travaille en collaboration avec des partenaires dans le but de créer un monde intelligent et entièrement connecté.

