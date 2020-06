Le réseau de grappes d'IA Atlas 900 de Huawei seul lauréat du « Grand Prix » pour l'IA à l'Interop Tokyo 2020

Le « Grand Prix » constitue la plus haute distinction de la conférence Interop. Seuls les produits satisfaisant les plus hautes normes de qualité exigées par le marché informatique japonais sont pris en compte.

Tony Xu, le Président de Huawei Ascend Computing, a déclaré : « La solution informatique d'IA Atlas de Huawei fournit un calcul puissant et une efficacité énergétique optimale pour toutes les modalités d'IA sur les dispositifs, la périphérie de réseau et le cloud. Le réseau de grappes d'IA Atlas 900 fournit aux centres de données un calcul puissant, une linéarité élevée et la meilleure efficacité énergétique pour accélérer la recherche à forte intensité de données, comme l'exploration astronomique, les prévisions météorologiques, la prospection pétrolière et le séquençage de gènes. Les percées en matière de recherche apportent des avantages concrets aux populations de la planète. »

Atlas 900 est le réseau de grappes d'apprentissage de l'IA le plus rapide au monde. Il fournit une puissance de calcul totale de 256 à 1 024 pétaflops à demi-précision (FP16), ce qui équivaut à une puissance de calcul de 500 000 ordinateurs personnels. Il a pulvérisé le record mondial du test de référence ResNet-50 pour l'apprentissage des modèles, en effectuant l'apprentissage en 59,8 secondes. C'est le seul produit capable de le mener à bien en moins d'une minute. Atlas 900 peut être utilisé dans un grand nombre d'applications de recherche scientifique et d'innovation commerciale pour un apprentissage plus rapide des modèles d'IA comportant des images et des vidéos.

Atlas 900 intègre trois interfaces pour l'interconnexion à haut débit : Huawei Cache Coherence System (HCCS), PCIe 4.0 et l'Ethernet à 100 Gbit/s. Le réseau de grappes d'IA Atlas 900 tire parti des commutateurs du centre de données CloudEngine de Huawei pour fonctionner sur un réseau dédié de 100 To/s à maillage complet et sans blocage pour la synchronisation des paramètres. Le réseau réduit la latence de synchronisation des paramètres de 10 à 70 pour cent afin de rationaliser l'apprentissage des modèles d'IA.

La dissipation de la chaleur est un problème crucial pour un réseau de grappes d'apprentissage de l'IA disposant d'une telle puissance de calcul. Aussi, Atlas 900 a adopté un système révolutionnaire, à la pointe de l'innovation industrielle, avec une solution de refroidissement liquide complète et une conception adiabatique fermée à l'échelle de la tour. Cette conception permet une dissipation de chaleur considérable, même pour les tours individuelles dont la consommation d'énergie peut atteindre 50 kW. Ce système permet d'obtenir un rendement énergétique inférieur à 1,1 pour les centres de données, soit presque le rendement énergétique idéal de 1,0. Atlas 900 est plus performant que les tours de 8 kW refroidies à l'air, réduisant de 79 pour cent l'espace de la salle d'équipement. Son système de refroidissement liquide innovant permet un déploiement à haute densité, à faible PUE et à forte consommation d'énergie pour réduire drastiquement le coût total de possession du client.

Huawei encourage la coopération pour bâtir le secteur informatique Ascend avec du matériel ouvert, des logiciels libres et des moyens donnés aux partenaires. Huawei fournit une infrastructure informatique AI complète et des solutions applicatives pour alimenter les industries avec de l'AI et créer une intelligence omniprésente.

