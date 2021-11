Le réseau de trading social Bingbon termine son changement de marque et devient BingX

SINGAPOUR, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le réseau populaire de trading social et de crypto-monnaies Bingbon a achevé sa restructuration d'ensemble et change de nom pour s'appeler désormais « BingX ».

L'adoption de cette nouvelle marque fait suite à une période de croissance significative pour cette bourse, qui s'est forgée ces dernières années une réputation comme l'une des meilleures plateformes de copy trading dans l'industrie des actifs numériques.

Désormais connue sous le nom de BingX, la société espère continuer à accélérer le transfert de valeur ouvert et à offrir une expérience de négociation de Bitcoins accessible et attrayante, grâce à des solutions de trading social innovantes.

En plus de son nouveau nom, le réseau a dévoilé un nouveau logo qui représente l'héritage de Bingbon à ce jour. Avec ce nouveau logo, BingX cherche à annoncer la prochaine phase du trading de crypto-monnaies tout en se positionnant comme le meilleur endroit pour profiter d'une expérience utilisateur améliorée.

« La création du nom BingX a nécessité beaucoup de réflexion et de planification », a ainsi expliqué Elvisco Carrington, responsable de la communication. « C'est un nom qui résonne et qui est capable de transcender le temps ; un nom qui peut s'adapter au climat cryptographique en constante évolution et qui est facile à digérer pour la communauté internationale, en particulier pour notre communauté cible, toutes sortes d'utilisateurs, des débutants aux plus expérimentés de la crypto.

Ce qu'il est important de noter, c'est que BingX est synonyme de sérieux. Nous souhaitons que notre bourse soit l'une des meilleures bourses, sans laisser de doutes ou d'incertitudes dans l'esprit des utilisateurs et des groupes d'intérêt comme les principaux médias et journalistes spécialisés en crypto, les parties prenantes et les investisseurs potentiels. »

Ayant obtenu les licences pertinentes en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), en Australie et dans plusieurs autres régions, BingX continuera à mettre l'accent sur sa fonction unique de trading social qui permet aux utilisateurs de se connecter avec des traders d'élite et de tirer parti de stratégies d'investissement plus intelligentes.

La bourse lancera bientôt de nouvelles options de transactions, offrant ainsi aux utilisateurs davantage d'options pour interagir. Des améliorations sont également apportées à la fonction de copy-trading de BingX, et une série de nouveaux produits innovants promet de mener les utilisateurs vers une expédition de trading inoubliable.

Le prochain chapitre de BingX introduira une plateforme ouverte de réseau social d'échange dans la crypto-économie dynamique pour que chacun puisse s'associer, se connecter et interagir sur la plateforme.

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX est une plateforme mondiale de trading d'actifs numériques, de spot et de dérivés qui offre un écosystème ouvert et centré sur l'utilisateur avec des fonctionnalités de trading social intuitives. Créé pour enrichir l'ensemble du secteur des crypto-monnaies, BingX est un lieu sûr, fiable et convivial où les utilisateurs peuvent négocier leurs actifs préférés. Site officiel www.bingx.com.

