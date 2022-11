Le réveil du tourisme durable indonésien : le ministère du Tourisme et de l'Économie créative est de retour au World Travel Market London 2022

LONDRES, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le ministère indonésien du Tourisme et de l'Économie créative (MoTCE) et les acteurs du tourisme indonésien participeront au deuxième plus grand salon du tourisme au monde, le World Travel Market London 2022, à l'Exhibition Centre London du 7 au 9 novembre 2022, au pavillon « Wonderful Indonesia's », stand AS900.

Sandiaga Salahuddin Uno, Indonesia’s Minister of Tourism and Creative Economy.

Depuis février 2022, l'Indonésie a ouvert sa porte aux visiteurs étrangers. Les initiatives visant à stimuler le secteur du tourisme comprennent un visa touristique spécial à l'arrivée pour 86 pays, l'exemption de visa pour les pays de l'ANASE, le visa de deuxième résidence, et l'exemption des tests PCR pour les voyageurs en bonne santé et de la quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés.

« L'un des facteurs qui attirent les visiteurs internationaux est la commodité des services de visa. L'Indonésie espère accueillir de 3,5 à 7,4 millions de visiteurs étrangers en 2023. Pour les visiteurs internationaux qui remplissent les conditions requises, un visa de résidence secondaire valable de 5 à 10 ans peut être une porte vers un marché de niche », a déclaré Sandiaga Salahuddin Uno, ministre indonésien du tourisme et de l'économie créative.

L'adjoint au marketing Ni Made Ayu Marthini, a ajouté : « L'industrie touristique indonésienne peut profiter de cette occasion pour séduire les marchés européens et britanniques en construisant continuellement des destinations touristiques sûres, confortables et compétitives mettant l'accent sur la qualité et la durabilité. »

36 participants de l'industrie du tourisme, dont des bureaux de voyage, des tour-opérateurs, des sociétés de gestion de destinations et des chaînes hôtelières en Indonésie, participent au WTM 2022 pour proposer diverses excursions, comme Bali et les cinq destinations super prioritaires de l'Indonésie : Borobudur au centre de Java, le lac Toba au nord de Sumatra, Mandalika à l'ouest de Nusa Tenggara, Labuan Bajo à l'est de Nusa Tenggara et Likupang au nord de Sulawesi. Cet événement vise 29 500 transactions, soit l'équivalent de 20 578 512 USD.

« Nous créons des produits touristiques post-pandémie qui sont plus petits, adaptés, personnalisés et localisés. Dans le cadre du tourisme durable, l'un des domaines d'attention est la création de villages touristiques, de villages thématiques et de villes créatives », a déclaré M. Sandiaga.

Le programme des villages touristiques, de plus en plus populaire, connaît une hausse de 30 % de ses taux d'intérêt. Actuellement, l'Indonésie compte 85 000 villages, dont 7 500 sont des destinations touristiques.

Pour promouvoir les épices et la cuisine indonésiennes à l'étranger, le gouvernement développe les réseaux de restaurants indonésiens à l'étranger par le biais du programme « Indonesia Spice Up the World » et vise une valeur d'exportation d'épices et d'assaisonnements de 2 milliards de dollars et l'activation de 4 000 restaurants d'ici 2024.

Contact :

Cecep Rukendi, directeur du marketing touristique pour la région EMEAA

Ministère indonésien du tourisme et de l'économie créative

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1941079/DSCF9135.jpg

SOURCE Indonesia's Ministry of Tourism and Creative Economy