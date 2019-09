Le rhum Flor de Caña choisi comme partenaire officiel par The World's 50 Best Restaurants

Flor de Caña est un rhum de 5 e génération en provenance du Nicaragua produit par la même famille depuis 1890. Il est enrichi au pied d'un volcan actif, vieilli naturellement sans sucre et distillé à 100 % à l'aide d'énergies renouvelables. En 2017, il a été nommé « Producteur de rhum de l'année » lors du Concours international de vins et de spiritueux de Londres.

Depuis 2002, The World's 50 Best Restaurants met en valeur la diversité du paysage culinaire dans le monde. Grâce à un panel de plus de 1 000 experts culinaires, ainsi qu'un processus de vote structuré et audité, il publie une liste annuelle des meilleurs restaurants du monde offrant un aperçu de certaines des meilleures destinations où vivre des expériences culinaires uniques. Il fait également office de baromètre des tendances gastronomiques dans le monde.

À propos du rhum Flor de Caña

Flor de Caña est un rhum familial de 5e génération de qualité supérieure en provenance du Nicaragua. Avec un rhum étant enrichi au pied d'un volcan actif, vieilli naturellement sans sucre et distillé à 100 % à l'aide d'énergies renouvelables, la distillerie a été sacrée « Producteur de rhum de l'année » en 2017 lors du Concours international de vins et de spiritueux de Londres. Flor de Caña est également l'un des premiers rhums à avoir obtenu le label « commerce équitable » et provenant de ressources durables. www.flordecana.com

