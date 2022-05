Le rhum Flor de Caña lance une campagne mondiale pour planter 70 000 arbres en 2022

La campagne intitulée « Together for a Greener Future » (Ensemble pour un avenir plus vert), soutenue par l'organisme caritatif One Tree Planted, comprend une série d'activations dans les points de vente et des initiatives sur les réseaux sociaux (#TogetherForAGreenerFuture) pour sensibiliser les gens à l'importance du reboisement, ainsi que des activités de plantation d'arbres dans différents pays tout au long de l'année. Les particuliers pourront également soutenir les efforts de reboisement en faisant un don sur la page de collecte de fonds de Flor de Caña avec One Tree Planted, qui garantit que pour chaque dollar donné, un arbre sera planté. À son tour, Flor de Caña donnera l'équivalent de chaque don reçu pendant la campagne.

« One Tree Planted est fier de poursuivre son partenariat avec Flor de Caña, qui a soutenu des projets de reboisement grâce à des campagnes de financement uniques au fil des ans », a affirmé Matt Hill, fondateur et chef évangéliste de l'environnement chez One Tree Planted. « À mesure que les arbres grandiront, ils rétabliront la stabilité et la santé du sol, amélioreront la filtration et l'absorption de l'eau, atténueront les effets du changement climatique, amélioreront la biodiversité et procureront une foule d'avantages aux communautés locales. »

« En tant que leader mondial des pratiques durables dans l'industrie des spiritueux, nous sommes fortement engagés pour la protection et la préservation de l'environnement », a déclaré Mauricio Solórzano, ambassadeur mondial de Flor de Caña. « Grâce à notre partenariat avec One Tree Planted, nous faisons passer notre engagement envers l'environnement au niveau supérieur et travaillons ensemble pour inspirer les gens du monde entier à participer à nos efforts pour restaurer les forêts et assurer un avenir plus vert pour les générations à venir. »

L'histoire de Flor de Caña débute en 1890 lorsqu'un jeune aventurier italien décide d'établir une distillerie au pied du volcan le plus haut et le plus actif du Nicaragua, le San Cristóbal. 130 ans et cinq générations plus tard, l'ensemble du processus de production se poursuit sous la supervision de la même famille. Les rhums Flor de Caña sont distillés à l'aide d'une énergie 100 % renouvelable et vieillis naturellement pensant jusqu'à 30 ans en fûts de bourbon, sans ingrédients artificiels ni sucre ajouté. La marque a reçu le titre de « Meilleur producteur de l'année » lors du concours International Wine and Spirit Competition (IWSC) en 2017 grâce à la qualité de son produit.

