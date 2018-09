Le rideau tombe sur l'Ulju Mountain Film Festival

Lors de la cérémonie de clôture, le film documentaire « Ultra », réalisé par Balazs Simonyi, a remporté le grand prix dans la section du concours international. Le film nous plonge dans un « ultra marathon » à cinq participants, une discipline dans laquelle les athlètes parcourent 246 kilomètres d'Athènes à Sparte en 36 heures. À travers une expérience extrêmement personnelle, le réalisateur pose la question de savoir ce que cela signifie d'être un être humain et de la façon on devrait vivre sa vie selon les jurés.

« The Legend of Fred Beckey » a été choisi comme gagnant du prix d'alpinisme ; « Ice Calling », le prix d'escalade ; « Wonderful Losers: A Different World », le prix de l'aventure et de l'exploration, « Miss Maria, Skirting the Mountain », le prix nature et des personnes, « W », le prix spécial du jury et « The Lonely Road », le prix du public. « Trembling Mountain » a été choisie comme lauréat du prix NETPAC (Network for the Promotion of Asian Cinema ou réseau pour la promotion du cinéma asiatique) qui est remis au meilleur film asiatique. Le prix a été créé cette année. La création du prix NETPAC a eu lieu après que le festival du film de montagne sud-coréen ait rejoint, cette année, le réseau basé à Singapour en tant que 45e membre. Le NETPAC est une organisation mondiale de 29 pays membres qui promeut le cinéma asiatique. Le président de l'UMFF, Lee Sun-ho, a promis des efforts concertés pour que le festival du film alpin connaisse plus de succès à l'avenir.

« Je ferai tout mon possible pour transformer l'UMFF, le plus grand événement à Ulju, en un festival de cinéma de calibre mondial. Ce sera un événement durant lequel les habitants, les alpinistes et les musiciens pourront profiter », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de clôture. La remise des prix a été suivie d'un concert de rock avec trois des meilleurs rockers sud-coréens, Kim Kyung-ho, Kim Jong-seo et Park Wan-gyu. Le jour de la clôture, environ 40 films avaient été projetés. En particulier, l'on peut citer un long métrage réalisé conjointement par la Corée du Nord et les États-Unis et quatre films d'animation nord-coréens qui ont été projetés lors d'un événement spécial pour les films du nord.

Le premier film conjoint nord-coréen et américain intitulé « The Other Side of the Mountain » présente les retrouvailles de familles séparées dans les deux Corées. Les quatre animations nord-coréennes portaient sur la culture de la pomme de terre, un chien qui rend une faveur, une fourmi légendaire et d'importantes leçons tirées de la nature. Le festival international du film a démarré avec « The Dawn Wall », conjointement réalisé par Josh Lowell et Peter Mortimer. Le film d'ouverture est un documentaire de 2017 sur deux stars de l'escalade. Le festival a également offert aux visiteurs une variété d'événements, y compris un programme qui a donné un aperçu de la culture et des modes de vie alpins dans l'Himalaya et au Népal.

