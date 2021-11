Le Ritz-Carlton, South Beach accueille deux personnalités iconiques dans cet hôtel emblématique pour célébrer la Miami Art Week

Conscients de l'interconnexion entre le monde culinaire et le monde de l'art, Andrés et Clottey créeront une opportunité de dialogue autour de la durabilité par le biais d'une expérience culinaire privée unique et d'une exposition artistique de Clottey à grande échelle, ouverte au public, présentée dans l'hôtel historique, qui poursuivra le récit de l'ensemble de l'expérience client.

Clottey, un artiste ghanéen connu pour avoir réutilisé les gallons Kufuor en plastique dans ses œuvres afin d'explorer des questions telles que le réchauffement climatique, la pénurie d'eau et d'autres problèmes environnementaux, sera présent le lundi 29 novembre pour présenter son œuvre commandée intitulée The Bodies Left Behind (2021), qui sera le principal sujet de conversation et le point central de l'exposition ouverte au public pendant une semaine. La sculpture et la performance suscitant la réflexion transformeront un bateau de pêche traditionnel ghanéen en une sculpture sonore profondément immersive et percutante. S'inspirant des idées entourant la politique de mondialisation et l'impact du consumérisme sur notre environnement, The Bodies Left Behind utilisera les sons des vagues de l'océan qui s'écrasent et des images poignantes de plastique et d'objets trouvés recueillis lors des marées du soir le long des côtes du Ghana pour critiquer les héritages sociaux, environnementaux et économiques du colonialisme qui ont affecté le Ghana pendant des siècles.

Clottey continuera à représenter sa mission artistique à travers une sélection soigneusement choisie de ses œuvres d'art dans le Ritz-Carlton, South Beach. La propriété sera ornée d'un certain nombre d'œuvres de Clottey, ainsi que d'une vaste installation de plastique recyclé aux couleurs vives, créée à partir de conteneurs de plusieurs litres jaunes mis au rebut, créant un point focal dans le hall glamour de l'hôtel.

Neville Wakefield, célèbre autorité du monde de l'art, rejoindra Andrés et Clottey en tant que conservateur artistique pour le programme de la Miami Art Week de l'hôtel. En tant que directeur artistique d'Elevation1049 et de Desert X, Wakefield est connu pour avoir exploré de nouveaux modèles d'art durable en dehors des contextes institutionnels.

Cette installation spécifique au site a été commandée et rendue possible par la Deutsche Bank Wealth Management et les familles Ben Josef, Olarte Kanavos et Lowenstein.

Pendant la Miami Art Week, le Ritz-Carlton, South Beach lancera également le très attendu popup de vacances Dead Rabbit. Le bar irlandais culte originaire de New York s'installera dans l'hôtel pendant le mois de décembre et proposera une sélection de ses cocktails les plus célèbres ainsi que des concoctions uniques exclusives au popup, élaborées par Jillian Vose, directrice des boissons du Dead Rabbit, et Enzo Cangemi, chef barman du Ritz-Carlton, South Beach.

La programmation de la Miami Art Week se poursuit avec la série « Art of the Craft Dinner » qui comprend un nombre limité de dîners payants au restaurant Fuego y Mar, situé sur place. Le Ritz-Carlton, South Beach proposera trois repas exceptionnels orchestrés par le chef Samuel Vasquez du Fuego y Mar avec des accords de vins de Jordan Winery, Orin Swift et Gerard Bertrand. Chaque dîner débutera par un cocktail, immédiatement suivi d'un dîner assis de cinq plats aux saveurs audacieuses et aux millésimes choisis avec soin.

Pour en savoir plus sur le programme Art For Good de l'hôtel Ritz-Carlton, South Beach et sur les autres activités de la Miami Art Week, veuillez consulter le site Web de l'hôtel à l'adresse suivante https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/south-beach. Vous pouvez également trouver plus d'informations sur la page instagram de l'hôtel à l'adresse suivante https://www.instagram.com/ritzcarltonsouthbeach/.

