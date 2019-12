Le rôle de directeur du numérique influe grandement sur la transformation numérique : un sondage Mindtree

- Les cadres commerciaux et technologiques perçoivent le directeur du numérique comme un besoin à long terme pour diriger le changement organisationnel

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a publié aujourd'hui les résultats d'un sondage informant sur la pertinence et de la pérennité du poste de directeur du numérique. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle cette fonction est limitée dans le temps, une majorité écrasante de cadres commerciaux et technologiques ayant participé au sondage de Mindtree estime que le directeur du numérique de leur entreprise est un agent du changement efficace et un fer de lance pour mener la transformation numérique et assurer un avantage client.

Contrairement à d'autres sondages publiés sur le poste de directeur du numérique se concentrant sur l'avis de la haute direction, celui de Mindtree comprenait des données provenant de 323 cadres commerciaux et technologiques mondiaux aux États-Unis et au Royaume-Uni, travaillant sous la direction d'un directeur du numérique. Ces cadres jouent un rôle important en vue de matérialiser les idées du directeur du numérique et portent un regard précieux sur son efficacité en tant que leader. Le sondage révèle que le directeur du numérique s'avère efficace pour promouvoir de nombreuses initiatives numériques relatives aux activités, comme permettre aux clients des expériences numériques fluides (27 %) ou créer de nouveaux modèles commerciaux (20 %).

Le rôle du directeur du numérique a un objectif clair et acquiert une importance accrue

Une idée très répandue est que le directeur du numérique est un poste ambivalent, dont les fonctions et les responsabilités pourraient être réparties entre les différents membres de la haute direction. Contrairement à ces affirmations, le sondage de Mindtree révèle qu'aux yeux des cadres commerciaux et technologiques actuels, il est évident que le poste de directeur du numérique doit être préservé, 74 % des personnes interrogées ayant déclaré que le directeur du numérique de leur entreprise a des responsabilités clairement définies et 81 % convenant que ces responsabilités sont suffisamment différenciées pour justifier le poste.



En outre, les cadres commerciaux et technologiques estiment que le rôle du directeur du numérique gagne en importance depuis sa création (76 %), ce qui démontre un mandat clair du directeur du numérique en vue de réaliser ses objectifs numériques. Le directeur du numérique a tendance à avoir un plus grand bagage technologique que commercial

Les leaders commerciaux et technologiques ont cité la connaissance approfondie des technologies (61 %) et la capacité à mettre en œuvre des stratégies numériques (53 %) comme étant les principales compétences de leur directeur du numérique. Près de 70 % des personnes interrogées ont déclaré que leur directeur du numérique vient du monde informatique, ce qui suggère que s'ils sont nombreux à disposer d'une bonne combinaison de connaissances technologiques et de compétences générales, ils sont susceptibles d'être moins au fait de la façon dont fonctionnent certains services de l'entreprise ou disposent d'une marge de manœuvre à ce niveau-là. Pour 84 % des personnes interrogées dont le directeur du numérique est issu du monde informatique, leur entreprise a grandement progressé au niveau numérique depuis la création du poste ; ils sont 73 % à le penser lorsque le directeur du numérique n'a pas eu une formation en informatique, mais commerciale. Malgré des progrès, les directeurs du numérique restent confrontés à des obstacles, notamment le cloisonnement des initiatives et le manque de talents

Environ un tiers des personnes interrogées (32 %) ont cité la culture de résistance au changement comme étant le plus grand obstacle empêchant le directeur du numérique d'accélérer le progrès. Dans le même ordre d'idées, changer la culture pour un renouvellement plus rapide constitue leur moins bonne réalisation. Lorsqu'il leur a été demandé ce dont le directeur du numérique a le plus besoin pour réussir la transition numérisation de l'entreprise, 38 % des personnes interrogées ont révélé que les unités commerciales doivent mieux collaborer, auxquelles il faut ajouter à un apport de nouveaux talents disposant de compétences adaptées aux technologies réclamées.

« À mesure que les entreprises progressent dans la transformation numérique et découvrent de nouveaux champs du possible pour repenser leurs activités, les leaders de tous les secteurs investissent à long terme dans leurs capacités et leur leadership d'entreprise. Nous ne sommes pas surpris que le rôle de directeur du numérique ne soit pas perçu comme un engagement à durée limitée ou une initiative de leadership, mais plutôt comme un agent du changement à long terme », a déclaré Sreedhar Bhagavatheeswaran, le Directeur général adjoint et responsable du numérique chez Mindtree. « Nos échanges avec les dirigeants montrent qu'il est essentiel pour les entreprises d'exploiter pleinement le potentiel des technologies numériques. Le changement technologique s'accélérant, le directeur du numérique doit maîtriser des technologies comme le nuage et l'intelligence artificielle et avoir une connaissance approfondie de l'entreprise pour réussir. Il doit également appréhender la culture organisationnelle et maîtriser la gestion du changement en expert pour que cela marche. »

Méthodologie

En 2019, Mindtree s'est associé à Researchscape International pour un projet de recherche personnalisé. Le sondage a été mené auprès de 323 personnes interrogées aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Pour de plus amples informations et consulter le rapport complet, veuillez cliquer sur https://www.mindtree.com/chief-digital-officer-cdo-survey-report

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques qui aide les entreprises à allier évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999, fondamentalement numérique et aujourd'hui société du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique sa connaissance approfondie du domaine à ses engagements envers plus de 350 entreprises clientes pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 18 pays et disposant de plus de 40 bureaux dans le monde, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur 21 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnés dans le présent communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

INDE

Swetha Ganesan

Mindtree Ltd

+91-9789061981

swetha.ganesan@mindtree.com



ÉTATS-UNIS

Erik Arvidson

Matter

+1-978-518-4542

mindtree@matternow.com



EUROPE

Edward Stevenson

Hotwire

+44-783-459-7877

edward.stevenson@hotwireglobal.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree