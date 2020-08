Le ROQU Group, basé en Irlande, lance la première plateforme numérique mondiale « Health Passport » destinée à permettre l'augmentation du nombre de tests de la COVID-19 effectués dans le monde

Conçue en Irlande, la plateforme associe les dernières technologies numériques à des solutions de test de la COVID-19 homologuées et d'une grande précision, et permet l'obtention de résultats en 15 minutes à peine. La plateforme permettra aux entreprises et aux particuliers de minimiser rapidement les risques liés à la COVID-19 et de savoir qu'ils peuvent poursuivre leurs activités quotidiennes.

Le lancement de Health Passport consiste en un essai portant sur des participants nationaux issus d'un large éventail de secteurs industriels : soins de santé (hôpitaux, maisons de retraite médicalisées), logistique, agriculture, éducation, garde d'enfants, divertissement et autres.

Soutenir les entreprises, protéger les communautés

La plateforme a été développée dans le but d'aider les économies nationales en permettant aux entreprises de rester ouvertes grâce à des tests proactifs continus auxquels sont soumis les employés, en identifiant les résultats positifs au stade le plus précoce et en protégeant dans le même temps les communautés grâce à des tests accrus.

« Partout dans le monde, la frustration et la déception perdurent en raison des restrictions liées à la COVID-19. », a déclaré Robert Quirke, président et chef de la direction du ROQU Group, lors du lancement d'aujourd'hui.

« Health Passport est conçue pour mettre en place un filet de sécurité là où il n'en existe pas actuellement et pour permettre aux économies de se redresser et de prospérer dans un environnement contrôlé. », a déclaré M. Quirke, « Il s'agit d'une innovation mondiale conçue avec fierté en Irlande selon les normes les plus strictes, et qui permettra aux entreprises et à la société d'aller enfin de l'avant. La solution qui changera la donne est enfin arrivée. »

Compatible avec l'ensemble des tests officiels de la COVID-19

Health Passport a été développée spécifiquement pour fonctionner en harmonie avec l'ensemble des tests officiels de la COVID-19, y compris les tests de laboratoire d'échantillons obtenus par écouvillonnage et les tests sanguins de laboratoire, ainsi que les toutes dernières solutions de test rapide qui seront bientôt lancées.

« Grâce à notre visibilité mondiale, nous aidons les entreprises locales en rendant les meilleures solutions de test de la COVID-19 facilement accessibles à tous. », a déclaré Robert Quirke, de chez ROQU, « Tandis que les tests et la recherche continuent d'être améliorés, nous tenons à nous assurer que la société et l'économie irlandaises peuvent accéder facilement à des solutions de test offrant les plus hauts niveaux de validation clinique. »

« L'objectif de l'essai pilote consiste à étudier comment Health Passport fonctionne dans une multitude de scénarios commerciaux et sociaux réels. », a-t-il ajouté.

Sur fonds d'appels à l'augmentation des tests pour le public, ROQU affirme que les tests rapides nouvellement conçus peuvent constituer la solution nécessaire pour arrêter la propagation du virus. Là où aucune solution de test n'est en place, Health Passport fournit les tout derniers tests sanguins d'anticorps rapides et tests rapides d'antigènes par écouvillonnage, qui fournissent un diagnostic très précis en moins de 15 minutes. Les solutions de test sont conçues, fabriquées et validées cliniquement en Europe.

« La situation actuelle n'est pas durable »

« Nous sommes tous conscients que la situation actuelle dans les entreprises et les communautés n'est tout simplement pas durable dans un contexte d'épidémies virales. », a déclaré Robert Quirke, « Le système de test actuel présente trop de lacunes qui entravent notre capacité à remettre l'économie et la vie sur les rails. Il est grand temps de les combler. »

« Cette plateforme est l'opportunité que nous attendions et pourrait devenir la solution standard pour les affaires, les voyages, l'éducation, la santé, les événements et tous les aspects de la vie quotidienne. », a déclaré M. Quirke, « Chaque personne sur la plateforme Health Passport représente désormais une vie et un emploi protégés. »

Le ROQU Group a annoncé qu'en plus de l'Irlande, la plateforme Health Passport sera lancée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, au Kenya et en Allemagne, et que d'autres pays suivront. Health Passport a été développée dans le cadre de la mission philanthropique et altruiste internationale de ROQU.

À PROPOS DU GROUPE ROQU

Fondé et basé à Dublin, le ROQU Group travaille avec des gouvernements du monde entier pour réaliser des projets d'importance nationale, y compris le développement économique et la résolution de problèmes stratégiques.

