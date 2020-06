Le Royaume-Uni confronté à près de 50 000 morts d'ici le 1er octobre selon de nouvelles prévisions de l'IHME sur la COVID-19

L'Italie et la France également susceptibles d'atteindre des nombres élevés de morts ; la Turquie face à une prévision de résurgence

SEATTLE, 25 juin 2020 /PRNewswire/ -- Dans ses premières projections comparant différentes mesures pour contrôler la transmission de la COVID-19, l'Institut de métrologie sanitaire et d'évaluation (IHME, Institute for Health Metrics and Evaluation) à l'université de Washington prévoit que 47 924 personnes (intervalle de variation de 46 131 à 50 319) au Royaume-Uni seront décédées au 1er octobre.

Il est prévu que l'Italie fera face à 41 756 morts (intervalle de 39 437 à 45 773) à cette date et la France à 30 391 (intervalle de 30 175 à 30 705). La prévision pour la Turquie est un total de 29 895 morts (intervalle de 9 868 à 117 022) avec une résurgence du virus à la mi-août. Le pays a assisté à un pic de l'épidémie en avril lorsque le nombre de morts atteignait 127 tous les jours, mais les projections envisagent un accroissement des décès dans plusieurs semaines à venir. Les données sur la mobilité présentent une augmentation significative depuis fin mai.

« Une résurgence dans certaines nations européennes est quasiment certaine, » a déclaré Dr Christopher Murray, directeur de l'IHME. « Le port du masque a fait preuve d'une réduction jusqu'à un tiers dans la transmission du virus. Le port du masque et la pratique de la distanciation physique sont des mesures de lutte indispensables au moment où la réouverture des nations se poursuit. Il s'agit avant tout de sauver des vies tout en protégeant l'économie. »

Les prévisions modélisent les décès dus au virus si les pays continuent à assouplir les recommandations de distanciation physique, mais rétablissent ces recommandations pendant six semaines au point où les morts atteignent 8 par million de personnes. Il est probable que l'Hémisphère Nord sera à l'automne confronté à une deuxième vague du virus.

« Jusque là, la transmission du coronavirus est fortement corrélée à la saisonnalité des pneumonies, » a expliqué Murray. « Ceci signifie que les pays ne peuvent pas baisser leur garde en entrant dans l'automne et l'hiver, sinon ils risquent une reprise des infections. »

Les prévisions par pays sont :

Albanie : 1 306 (intervalle de 52 à 10 040)

Allemagne : 11 555 (intervalle de 10 704 à 13 164)

Andorre : 53 (intervalle de 53 à 53)

Arménie : 814 (intervalle de 563 à 1 255)

Autriche : 874 (intervalle de 714 à 1 630)

Azerbaïdjan : 696 (intervalle de 415 à 1 369)

Belgique : 9 869 (intervalle de 9 734 à 10 204)

Biélorussie : 564 (intervalle de 510 à 633)

Bosnie-Herzégovine : 188 (intervalle de 177 à 222)

Bulgarie : 903 (intervalle de 271 à 3 377)

Chypre : 17 (intervalle de 17 à 18)

Croatie : 1 498 (intervalle de 127 à 17 149)

Danemark : 639 (intervalle de 630 à 651)

Espagne : 28 729 (intervalle de 28 092 à 30 511)

Estonie : 72 (intervalle de 72 à 72)

Fédération de Russie : 19 105 (intervalle de 15 336 à 25 148)

Finlande : 318 (intervalle de 317 à 321)

France : 30 391 (intervalle de 30 175 à 30 705)

Géorgie : 13 (intervalle de 13 à 14)

Grèce : 203 (intervalle de 199 à 208)

Hongrie : 602 (intervalle de 588 à 629)

Irlande : 1 790 (intervalle de 1 764 à 1 860)

Islande : 12 (intervalle de 12 à 12)

Israël : 319 (intervalle de 313 à 327)

Italie : 41 756 (intervalle de 39 437 à 45 773)

Kazakhstan : 4 366 (intervalle de 226 à 25 340)

Kirghizistan : 2 280 (intervalle de 42 à 14 973)

Lettonie : 32 (intervalle de 30 à 35)

Lituanie : 84 (intervalle de 82 à 85)

Luxembourg : 116 (intervalle de 116 à 116)

Macédonie du Nord : 1 314 (intervalle de 600 à 3 189)

Malte : 9 (intervalle de 8 à 9)

Monaco : 5 (intervalle de 4 à 11)

Mongolie : 0 (intervalle de 0 à 0)

Monténégro : 10 (intervalle de 10 à 11)

Norvège : 245 (intervalle de 244 à 247)

Ouzbékistan : 17 (intervalle de 17 à 18)

Pays-Bas : 6 439 (intervalle de 6 175 à 7 235)

Pologne : 4 277 (intervalle de 2 241 à 8 969)

Portugal : 1 594 (intervalle de 1 571 à 1 630)

République de Moldavie : 2 186 (intervalle de 1 122 à 4 192)

Roumanie : 9 931 (intervalle de 4 652 à 24 223)

Royaume-Uni : 47 924 (intervalle de 46 131 à 50 319)

Saint-Marin : 46 (intervalle de 43 à 53)

Serbie : 274 (intervalle de 269 à 284)

Slovaquie : 29 (intervalle de 29 à 29)

Slovénie : 112 (intervalle de 112 à 112)

Suède : 5 754 (intervalle de 5 434 à 6 319)

Suisse : 2 203 (intervalle de 2 048 à 2 506)

Tadjikistan : 869 (intervalle de 57 à 8 998)

Tchéquie : 353 (intervalle de 349 à 359)

Ukraine : 7 461 (intervalle de 3 847 à 17 276)

L'IHME a également modélisé les décès qui pourraient avoir lieu si 95 % de la population portait un masque dans les lieux publics. Des nations comme l'Italie pour lesquelles l'utilisation de masques est déjà forte n'assistent pas à une chute substantielle du nombre de morts avec ce scénario. En Turquie toutefois, une proportion plus élevée d'utilisation de masques pourrait réduire les morts de 14 627.

« Les nations sont en train de tenter un équilibre difficile entre préserver la santé et permettre une reprise économique, » a fait observer Murray. « À l'avenir, l'IHME continuera à prévoir divers scénarios comprenant la planification de mesures recommandées de façon intermittente à l'automne, lorsque le nombre de morts par jour pourrait atteindre des niveaux plus élevés, en reconnaissant par ailleurs que les solutions ne sont pas uniformes sur l'ensemble des communautés. »

La prévision repose sur la modélisation la plus récente de l'IHME. Elle comprend des données des systèmes de santé comme les hospitalisations, les admissions aux urgences et les besoins en ventilateurs, de même que les infections, les décès et la prévalence d'anticorps. D'autres facteurs comprennent les prévisions de test par habitant, de mobilité par habitant, de mesures de distanciation physique, d'utilisation de masques, de taux de contacts sociaux et de variations saisonnières.

Les nouvelles projections de morts et autres informations sont disponibles sur https://covid19.healthdata.org.

Nous souhaitons chaleureusement reconnaître le soutien de ces organismes et de tous les autres ayant rendu possibles nos efforts d'estimation de la COVID-19 : ACAPS (The Assessment Capacities Project) ; Association des hôpitaux américains ; Blavatnik School of Government, université d'Oxford ; Bloomberg Philanthropies ; Boston Children's / Health Map ; Christopher Adolph et ses collègues du département des Sciences politiques à l'université de Washington ; Descartes Labs ; Facebook Data for Good ; Fondation Bill-et-Melinda Gates ; Fondation de la famille Kaiser ; Fondation des soins de santé en Californie ; Fondation Medtronic ; Fondation nationale pour la science ; Google Labs ; Institut national de la santé des minorités et des disparités de santé (NIMHD, National Institute on Minority Health and Health Disparities) à l'Institut national de la santé (NIH) ; John Stanton & Theresa Gillespie ; Julie & Erik Nordstrom ; Microsoft AI for Health ; Organisation mondiale de la Santé ; Our World in Data ; Premise ; Qumulo ; Real Time Medical Systems ; Redapt ; SafeGraph ; The COVID Tracking Project ('projet de localisation de la COVID') ; The Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS, 'fondation du Koweït pour le progrès scientifique') ; The New York Times ; UNESCO ; Université Carnegie-Mellon ; Université de Miami, Institut des hautes études des Amériques (Institute for Advanced Study of the Americas, Felicia Knaul et Michael Touchton) ; Université du Maryland ; Université Johns-Hopkins ; Wellcome Trust ; et enfin, les innombrables ministères de la Santé et services de Santé publique autour du globe, les collaborateurs et partenaires pour leurs efforts inlassables dans la collecte de données. Merci.

À propos de l'Institute for Health Metrics and Evaluation

The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME, Institut de métrologie sanitaire et d'évaluation) est une organisation indépendante mondiale de recherche en santé à l'École de médecine de l'université de Washington. L'Institut fournit des mesures rigoureuses et comparables sur les plus importants problèmes de santé dans le monde et évalue les stratégies utilisées pour y faire face. L'IHME s'est engagé vis-à-vis de la transparence et fait en sorte que cette information soit largement disponible pour qu'en ayant les éléments qui leur sont nécessaires, les décideurs politiques puissent prendre des décisions éclairées sur l'attribution de ressources permettant d'améliorer la santé des populations.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1156878/IHME_Logo.jpg

Related Links

http://www.healthdata.org/



SOURCE Institute for Health Metrics and Evaluation