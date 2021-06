Le Royaume-Uni et l'Europe occidentale ont les employés les moins engagés au niveau mondial, bien que les niveaux de stress aient diminué pendant la pandémie

On estime que le manque d'engagement des employés coûte 8,1 trillions de dollars par an à l'économie mondiale

WASHINGTON, 14 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le dernier rapport de Gallup sur l'état du lieu de travail mondial révèle que le Royaume-Uni et l'Europe de l'Ouest ont les niveaux d'engagement des employés les plus bas au monde, soit seulement 11 %, mais les employés de la région se sont évalués comme ayant des évaluations de vie élevées (55 % sont prospères) et de faibles émotions négatives par rapport aux employés de nombreuses autres régions du monde. En fait, les employés d'Europe occidentale ont constaté une baisse du stress et de la colère, aucun changement dans la tristesse et une augmentation de seulement trois points pour l'inquiétude.

À l'échelle internationale, l'engagement des employés a diminué de deux points de pourcentage de 2019 à 2020, et Gallup estime que le faible engagement des employés coûte 8,1 trillions de dollars à l'économie mondiale. Contrairement à l'Europe de l'Ouest, les niveaux d'engagement des employés en Europe de l'Est ont augmenté de sept points de pourcentage entre 2019 et 2020, soit la plus forte hausse régionale au monde.

Dans toute l'Europe occidentale, les femmes actives (13 %) étaient plus engagées que les hommes actifs (10 %), tandis qu'elles ont également déclaré un stress quotidien plus faible en 2020 (41 %) qu'en 2019 (47 %), peut-être en raison de filets de sécurité sociale favorables dans de nombreux pays européens, tels que des systèmes sociaux bien développés qui ont contribué à prévenir certaines pertes d'emploi et le chômage.

En 2020, la population active mondiale a fait état d'un niveau d'inquiétude, de stress, de colère et de tristesse plus élevé que l'année précédente. Les plus fortes augmentations de l'inquiétude quotidienne à l'échelle mondiale ont eu lieu en Europe de l'Est (+12 points), tandis que le pourcentage de jeunes employés d'Europe de l'Est connaissant une colère quotidienne a doublé entre 2019 et 2020.

« Même avant la pandémie, la nouvelle main d'œuvre demandait un lieu de travail qui améliorerait leur vie en général et favoriserait leur bien-être. Les organisations sont dans une position unique pour améliorer simultanément les vies et les performances », a déclaré Pa Sinyan, associé directeur de Gallup pour l'Europe.

Les salariés français et britanniques ont déclaré ne pas se sentir respectés au travail (10 % et 9 %, respectivement). Toutefois, ce chiffre reste inférieur à celui de la plupart des pays d'Europe de l'Est, 32 % des employés lituaniens ne se sentant pas respectés au travail.

Au Royaume-Uni, 60 % des travailleurs se considèrent comme épanouis, un chiffre supérieur à celui de l'Allemagne (59 %), de la France (42 %), de l'Espagne (42 %) et de l'Italie (41 %), mais inférieur à celui des pays nordiques, qui affichent les niveaux de bien-être les plus élevés (74 %). Dans l'ensemble, l'Europe a enregistré des niveaux de prospérité supérieurs à la moyenne mondiale.

