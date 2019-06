Le Safariland Group annonce le dessaisissement de Mustang Survival

JACKSONVILLE, Floride, 22 juin 2019 /PRNewswire/ -- Le Safariland Group (« Safariland » ou la « société »), un fournisseur de premier plan d'un large éventail de produits de sécurité et de survie pour les marchés de la sécurité publique, de l'armée, des professionnels et de plein air, a annoncé aujourd'hui la finalisation du dessaisissement de Mustang Survival, Inc. et de ses entités apparentées (« Mustang ») au WING Group, un fabricant de premier plan de boudins gonflables, de petites embarcations de combat, de solutions de canotage en eau vive, de radeaux de sauvetage, de fenêtres et portes marines. Les conditions financières n'ont pas été révélées.

Warren Kanders, président-directeur général de Safariland, a déclaré : « Depuis que nous avons acquis Mustang il y a plus de six ans, l'entreprise est devenue un leader de la catégorie d'articles de sauvetage de première qualité avec des produits et des capacités de premier plan. Nous sommes heureux d'avoir conclu cette transaction avec WING et nous sommes fiers que Mustang ait trouvé sa place sur une plateforme axée sur les applications marines et aéronautiques. »

À propos du Safariland Group

Le Safariland Group est un fournisseur mondial de premier plan d'une vaste gamme de produits de sécurité et de survie conçue pour les marchés de la sécurité publique, de l'armée, des professionnels et du plein air. Le Safariland Group propose un certain nombre de marques reconnues sur ces marchés, notamment les armures, les tenues de service et les communications Safariland®, Bianchi®, Med-Eng®, Break Free®, Defense Technology®, Hatch®, Monadnock®, Identicator® et NIK®. La mission du Safariland Group, « Together, We Save Lives® » (ensemble, nous sauvons des vies), est inhérente aux produits de protection et de sauvetage qu'il fournit. Le Safariland Group a son siège à Jacksonville, en Floride. Le Safariland Group est une marque commerciale de Safariland, LLC.

À propos du WING Group

Le WING Group appartient à des intérêts privés et est dirigé par le président-directeur général, Andrew Branagh, et comprend Wing Inflatables, Henshaw Inflatables, Patten Company et FabTek Industries. Le WING Group est le leader du secteur dans la fabrication de boudins, d'embarcations gonflables et bien plus encore. Depuis plus de 30 ans, la première utilisation innovante de terrain de polyuréthane et la mise au point de nouvelles technologies par WING ont conduit au développement de boudins et de bateaux plus légers, qui durent plus longtemps, ont une meilleure apparence et surpassent nos concurrents. Le WING Group s'est bâti une réputation sans pareille dans la fourniture de solutions gonflables professionnelles, que ce soit pour une société de gestion de yacht privée nécessitant une embarcation expéditionnaire, un détachement militaire exploitant une cellule à voilure fixe nécessitant des radeaux de sauvetage à déploiement automatique ou une unité de forces spéciales dépendant d'une embarcation d'attaques de combat en caoutchouc.

À propos de Mustang Survival

Mustang Survival, qui a été fondé en 1967 par Irv Davies, l'inventeur de la première veste Floater™ au monde, conçoit et fabrique des solutions qui sauvent des vies depuis plus de 50 ans. Grâce à une innovation constante et à des solutions techniques inspirées, Mustang Survival s'efforce de renforcer les performances, d'encourager l'exploration et d'inspirer l'aventure dans l'environnement marin. Nous sommes attachés à la protection et au renforcement de ceux qui se poussent à l'extrême, que ce soit pour le travail, le devoir ou pour fuir la routine quotidienne. Basée à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada, Mustang Survival compte plus de 250 collaborateurs aux États-Unis et au Canada. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.mustangsurvival.com. Mustang Survival. Sauve des vies depuis 1967.

