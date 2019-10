Le salon AutoMobility LA™ accueille des acteurs visionnaires de la mobilité sur la scène internationale

À la suite de la réception de réseautage du lundi 18 novembre dans la soirée, le programme du mardi 19 novembre sera consacré aux dernières actualités, à des présentations, des annonces de l'industrie et à des conférences tout au long de la journée. Des événements marquants seront également organisés, dont le Hackathon annuel et le 2019 Top Ten Automotive Startups Competition™ (Concours des dix meilleures startups du secteur automobile 2019), qui seront présentés cette année par PlanetM et coparrainés par Plug and Play.

La conférence d'AutoMobility LA inclura une liste de conférenciers et d'experts issus des secteurs de l'automobile et de la technologie, entre autres, qui discuteront ouvertement de l'avenir de l'industrie automobile et de l'impact que l'autonomie, la connectivité, le passage à l'électrique et l'économie partagée (ACES) auront sur la société.

Animée par Joanne Muller et Alison Snyder, d'Axios, la vaste programmation de la journée de mardi comprendra des conversations informelles, des discussions en groupe, des annonces à la presse de la part d'acteurs importants de l'industrie automobile et de la technologie, et offrira également aux participants l'occasion d'explorer sur place de nouvelles entreprises et des entreprises établies.

Conversations informelles :

Dr Carsten Breitfeld , PDG mondial de Faraday Future

, PDG mondial de Faraday Future Ulrich Kranz , cofondateur et PDG de Canoo

, cofondateur et PDG de Canoo Klaus Zellmer , président et directeur général de Porsche Cars (Amérique du Nord)

Débat d'experts (à ce jour, mais sans s'y limiter) :

L'impact d'ACES sur la grande distribution

Keith Barry , Consumer Reports (modérateur)

, (modérateur)

John Eichberger , directeur exécutif de Fuels Institute

, directeur exécutif de Fuels Institute

Chip Harding , vice-président principal de Simon Property Group

, vice-président principal de Simon Property Group

Edward Hudson , directeur principal de la recherche sur les entreprises chez The Kroger Co.

, directeur principal de la recherche sur les entreprises chez The Kroger Co.

Patricia Valderrama , chargée de l'énergie renouvelable de Schneider, chez Natural Resources Defense Council

Confiance des consommateurs et véhicule autonome

Amitai Bin-Nun , vice-président, véhicules autonomes chez Securing America's Future Energy

, vice-président, véhicules autonomes chez Securing America's Future Energy

Bert Kaufman , responsable des affaires réglementaires et de l'entreprise chez Zoox

, responsable des affaires réglementaires et de l'entreprise chez Zoox

Steve Koenig , vice-président de la recherche pour la Consumer Technology Association

, vice-président de la recherche pour la Consumer Technology Association

Sasha Lekach , Mashable (modératrice)

, (modératrice)

Roopa Unnikrishnan , responsable de la stratégie chez Harman International

Startups en mobilité

Adam Jansen , gestionnaire de l'innovation au Plug and Play Tech Center

, gestionnaire de l'innovation au Plug and Play Tech Center

Trevor Pawl, vice-président principal de l'innovation d'entreprise chez PlanetM (modérateur)

La voix dans le véhicule

Matt Burns , TechCrunch (modérateur)

, (modérateur)

Ned Curic , vice-président de l'automobile chez Alexa Automotive, Amazon

, vice-président de l'automobile chez Alexa Automotive, Amazon

Tao Liang, directeur de l'apprentissage machine et de l'interface homme-machine (HMI) chez NIO



Dr Jason Mars , cofondateur, président et directeur général chez Clinc

Les nouveautés de la micromobilité

Tarani Duncan , cofondateur et directeur des opérations chez Shared

, cofondateur et directeur des opérations chez Shared

Euwyn Poon , président et cofondateur de Spin

, président et cofondateur de Spin

Dmitry Shevelenko , cofondateur de Tortoise

, cofondateur de Tortoise

Levi Tilleman , WIRED (modérateur)

« AutoMobility LA réunit les plus éminents cerveaux qui façonnent l'avenir de la mobilité », a déclaré Terri Toennies, président du LA Auto Show et d'AutoMobility LA. « L'écosystème automobile continue d'évoluer à un rythme rapide et nous sommes fiers d'être en mesure de fournir une plateforme réputée pour les médias et les professionnels de différents secteurs, qui permet d'acquérir des connaissances critiques, d'être les premiers à connaître les innovations révolutionnaires du secteur, de participer à des débats constructifs et de contribuer aux progrès de l'industrie. »

Après le vaste programme de mardi, les journées de mercredi et jeudi (les 20 et 21 novembre) continueront à mettre l'accent sur les constructeurs automobiles mondiaux et sur leurs présentations de véhicules au cours de l'AutoMobility LA. Une annonce concernant les nombreux lancements de véhicules de l'année et le programme complet des quatre jours seront disponibles au cours des prochaines semaines.

Après l'AutoMobility LA, le LA Auto Show accueillera le public du 22 novembre au 1er décembre.

Pour connaître le programme actuel et obtenir des informations complémentaires sur l'AutoMobility LA et le LA Auto Show, veuillez consulter AutoMobilityLA.com et LAAutoShow.com.

À propos du Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon de l'automobile de la saison en Amérique du Nord chaque année. En 2016, les journées Press & Trade Days du salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'Automobility LATM, premier salon professionnel réunissant les secteurs de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et technologies et de discuter des enjeux les plus pressants quant à l'avenir des transports et de la mobilité. L'Automobility LA 2019 se tiendra au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, période qui coïncide avec les lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2019 ouvrira ses portes au public du 22 novembre au 1er décembre. L'Automobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile des produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du monde entier. Le LA Auto Show compte avec le soutien de la Greater LA New Car Dealer Association et est géré par ANSA Productions. Pour connaître les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook, ou Instagram et inscrivez-vous sur http://www.laautoshow.com/ pour recevoir des alertes. Pour en savoir plus sur l'Automobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et suivez l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook, ou Instagram.

CONTACTS AVEC LA PRESSE :

FleishmanHillard

FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com

310-482-4270

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg

Related Links

http://www.laautoshow.com



SOURCE Los Angeles Auto Show