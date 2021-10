Le Salon de l'automobile de Los Angeles annonce les finalistes de « THE ZEVAS »

Le public est invité à participer au dernier tour de scrutin : 1er au 4 novembre

Les gagnants de « THE ZEVAS » seront dévoilés le 16 novembre

LOS ANGELES, 31 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), l'événement automobile et de mode de vie en présentiel de premier plan, a annoncé aujourd'hui les finalistes pour son programme de récompenses pour les véhicules à émission zéro - THE ZEVAS™ - soutenu par Electrify America. Les passionnés, influenceurs et acheteurs de Los Angeles et d'ailleurs sont invités à choisir un gagnant parmi l'ensemble de finalistes sélectionnés par le public plus tôt ce mois-ci. Le dernier tour de scrutin sera ouvert du lundi 1er novembre au jeudi 4 novembre ; pour voter, visitez http://www.laautoshow.com/thezevas .

Vingt-sept finalistes ont été sélectionnés parmi plus de 90 véhicules à émission zéro (VEZ) répondant aux normes californiennes et disponibles à l'achat ou en précommande. Les marques traditionnelles et nouvelles ont suscité l'intérêt du public pour le ZEVAS de cette année, comme en témoignent les finalistes dans neuf catégories :

Compact : Aptera Motors Aptera, BMW i3, Hyundai KONA Electric

Aptera Motors Aptera, BMW i3, Hyundai KONA Electric Coupé : Alpha Motor Company ACE™ Coupé, ElectraMeccanica eRoadster, Polestar 1

Alpha Motor Company ACE™ Coupé, ElectraMeccanica eRoadster, Polestar 1 Crossover (moins de 50 000 $) : Alpha Motor Company Electric JAX™, Fisker Ocean, Ford Mustang Mach-E

Alpha Motor Company Electric JAX™, Fisker Ocean, Ford Mustang Mach-E Crossover (plus de 50 000 $) : Kia EV6, Tesla Model X, Tesla Model Y

Kia EV6, Tesla Model X, Tesla Model Y Voiture à hayon/Monospace/Break : Audi e-tron Sportback, Canoo Lifestyle Vehicle, Faraday Future FF91

Audi e-tron Sportback, Canoo Lifestyle Vehicle, Faraday Future FF91 Berline (moins de 60 000 $) : BMW i4, Polestar 2, Tesla Model 3

BMW i4, Polestar 2, Tesla Model 3 Berline (plus de 60 000 $) : Lucid Air, Porsche Taycan, Tesla Model S

Lucid Air, Porsche Taycan, Tesla Model S SUV : Lincoln Aviator Grand Touring, Mullen Five, Rivian R1S

Lincoln Aviator Grand Touring, Mullen Five, Rivian R1S Pick-up : Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Tesla Cybertruck

Le dernier tour de scrutin pour THE ZEVAS se déroulera du lundi 1er novembre au jeudi 4 novembre. Les votants peuvent choisir un véhicule par catégorie. Les gagnants seront annoncés le 16 novembre et seront célébrés avec les finalistes et les nominés le 17 novembre à l'occasion des journées des médias et de l'industrie d'AutoMobility LA – LA Auto Show lors d'une réception spéciale organisée par Alex Guberman, créateur et animateur de E for Electric, une chaîne YouTube consacrée aux voitures électriques. Le public pourra voir et tester un grand nombre des voitures finalistes et gagnantes du THE ZEVAS au Salon de l'automobile de Los Angeles 2021, qui aura lieu au Los Angeles Convention Center du 19 au 28 novembre.

« Seul programme de récompenses de ce genre pour les véhicules, THE ZEVAS a déjà dépassé nos attentes grâce au soutien d'Electrify America et de nos partenaires automobiles du monde entier, s'est réjouie Lisa Kaz, PDG et propriétaire du Salon de l'automobile de Los Angeles. Il est manifeste que la vaste communauté de passionnés et de clients du Salon de l'automobile de Los Angeles s'implique vraiment dans le vote de ses VEZ préférés. Nous sommes ravis de cette dernière phase du vote et sommes impatients de dévoiler les gagnants le 16 novembre. »

En plus de soutenir THE ZEVAS, Electrify America électrisera la toute nouvelle piste d'essai intérieure du Salon de l'automobile de Los Angeles pour que les visiteurs puissent essayer et comparer les véhicules électriques côte à côte dans un endroit pratique. La piste de 5 000 m2 sera installée dans South Hall aux côtés des expositions de nombreuses marques automobiles nouvelles et anciennes.

Les billets pour le LA Auto Show 2021 sont maintenant en vente sur http://laautoshow.com/tickets .

Pour voter et en savoir plus sur THE ZEVAS, rendez-vous sur https://www.laautoshow.com/thezevas .

Pour de plus amples informations sur AutoMobility LA et le LA Auto Show 2021, y compris les accréditations des médias et de l'industrie, veuillez visiter : www.AutoMobilityLA.com et www.LAAutoShow.com .

AutoMobility LA et LA Auto Show seront organisés conformément à tous les protocoles de sécurité requis par le département de la santé publique du comté de Los Angeles. Les visiteurs devront présenter leurs cartes de vaccination ou un test de dépistage négatif de la COVID-19 de moins de 72 heures suivant l'arrivée au Los Angeles Convention Center. Ils devront également porter un masque pour entrer au salon. Des tests rapides gratuits seront disponibles pour ceux qui souhaitent se faire tester sur place. Pour en savoir plus sur les protocoles de sécurité du LA Auto Show, veuillez consulter : https://laautoshow.com/health_and_safety/ .

