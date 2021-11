Le Salon de l'automobile de Los Angeles annonce les lauréats des prix « THE ZEVAS »

Les lauréats de la première édition ont été choisis par le public

Les véhicules « zéro émission » les plus populaires sont disponibles à la vente ou peuvent être précommandés

L'événement ZEVAS 2021 Celebration se tiendra le mercredi 17 novembre à AutoMobility LA

LOS ANGELES, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), l'événement automobile et de mode de vie en présentiel de premier plan, a annoncé aujourd'hui les lauréats pour son programme de récompenses pour les véhicules à zéro émission - THE ZEVAS™ - alimenté par Electrify America, le réseau ouvert de charge ultrarapide à courant continu le plus étendu du pays. Les lauréats ont été choisis par le public lors de deux tours de scrutin qui ont eu lieu cet automne.

Neuf lauréats ont été sélectionnés dans un groupe initial comptant plus de 90 véhicules zéro émission (VEZ), répondant aux normes californiennes et disponibles à l'achat ou en précommande. Des milliers d'enthousiastes, d'influenceurs, de consommateurs et de fanatiques de l'automobile, de Los Angeles et d'ailleurs, ont voté pour les différentes voitures victorieuses de cette année, représentant à la fois des marques traditionnelles et des start-ups passionnantes.

Les voitures récompensées par les prix de l'édition ZEVAS 2021 sont :

Compact : Hyundai KONA Electric

Hyundai KONA Electric Coupé : Alpha Motor Co. ACE Coupe

Alpha Motor Co. ACE Coupe Crossover (moins de 50 000 $) : Fisker Ocean

Fisker Ocean Crossover (plus de 50 000 $) : Tesla Model Y

Tesla Model Y Voiture à hayon/Monospace/Break : Canoo Lifestyle Vehicle

Canoo Lifestyle Vehicle Berline (moins de 60 000 $) : Tesla Model 3

Tesla Model 3 Berline (plus de 60 000 $) : Lucid Air

Lucid Air SUV : Mullen FIVE

Mullen FIVE Pick-up : Rivian R1T

Les lauréats et les finalistes des prix THE ZEVAS seront honorés dans le cadre d'AutoMobility LA, les journées des médias et de l'industrie de LA Auto Show, lors d'un événement spécial, en présentiel, organisé par Alex Guberman, créateur et animateur de la chaîne YouTube, E for Electric, et qui se tiendra le mercredi 17 novembre au Los Angeles Convention Center.

« Notre incroyable communauté de fans de voitures et les visiteurs du LA Auto Show ont contribué à faire de THE ZEVAS un énorme succès, avec des milliers de votes pour récompenser les gagnants de cette année », a déclaré Lisa Kaz, propriétaire et PDG du LA Auto Show. « Le lancement de ce programme de prix sans précédent a dépassé nos attentes grâce au soutien d'Electrify America et de nos partenaires du secteur de l'automobile. Cette industrie est sur une voie rapide vers l'électrification et le LA Auto Show est heureux de la présenter et de lui rendre hommage lors de notre réception ZEVAS à AutoMobility LA. »

Une sélection des lauréats des prix ZEVAS sera exposée et disponible pour des essais au LA Auto Show de 2021, qui ouvrira ses portes au public du vendredi 19 novembre et jusqu'au 28 novembre au LA Convention Center. Le LA Auto Show de cette année comprendra une toute nouvelle piste d'essai intérieure – alimentée par Electrify America – où les visiteurs pourront comparer les nouveaux véhicules électriques (VE) côte à côte dans un lieu adapté. La piste de 5 000 m2 sera installée dans South Hall aux côtés des expositions de nombreuses marques automobiles nouvelles et anciennes. En dehors du LA Convention Center, Electrify America fournira également la charge pour les partenaires automobiles du LA Auto Show. L'inscription pour les essais sur piste de VE aura lieu sur place à South Hall ; les créneaux seront proposés selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les billets sont désormais en vente sur laautoshow.com/tickets. De nouvelles occasions d'activation et de nouvelles expériences seront annoncées au cours des prochains jours.

Pour de plus amples informations sur AutoMobility LA et le LA Auto Show, y compris les références des médias et de l'industrie, veuillez visiter : www.AutoMobilityLA.com et www.LAAutoShow.com.

AutoMobility LA et LA Auto Show seront organisés conformément à tous les protocoles de sécurité requis par le département de la santé publique du comté de Los Angeles. Les visiteurs devront présenter leurs cartes de vaccination ou un test de dépistage négatif de la COVID-19 de moins de 72 heures suivant l'arrivée au Los Angeles Convention Center. Ils devront également porter un masque pour accéder au salon. Des tests rapides gratuits seront disponibles pour ceux qui souhaitent se faire tester sur place. Pour en savoir plus sur les protocoles de sécurité du LA Auto Show, veuillez consulter : https://laautoshow.com/health_and_safety/.

À propos du Salon de l'automobile de Los Angeles (LA Auto Show®)

Fondé en 1907, le Salon de l'automobile de Los Angeles (LA Auto Show®) est le premier grand salon automobile nord-américain de la saison et est réputé pour être l'un des salons les plus influents au monde. Reflet de sa localisation, le salon rend hommage à l'histoire d'amour que les habitants de Los Angeles entretiennent avec leurs voitures, et offre une plateforme mondiale pour la technologie et l'innovation de l'industrie, synonymes de la Californie. Le salon se déroule sur 10 jours complets pendant la période de Thanksgiving et représente une destination incontournable pour de nombreux influenceurs du secteur, des passionnés de voitures et des familles souhaitant profiter d'une journée pendant les vacances. Organisé chaque année au Los Angeles Convention Center, le LA Auto Show rapporte plusieurs centaines de millions de dollars à l'économie locale, stimule le marché de l'emploi local et constitue le premier générateur de revenus du LA Convention Center. En 2021, les journées des médias et de l'industrie, AutoMobility LA, auront lieu les 17 et 18 novembre et comprendront une série d'annonces et de révélations révolutionnaires sur l'industrie. Les portes seront ouvertes au public du 19 au 28 novembre. Le LA Auto Show est soutenu par la Greater LA New Car Dealer Association et est détenu et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les dernières nouvelles et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram, et inscrivez-vous aux alertes sur http://www.laautoshow.com/.

À propos de THE ZEVAS

THE ZEVAS™ sont les prix officiels des véhicules électriques du LA Auto Show - la vitrine prééminente de la nation pour les nouveaux véhicules « zéro émission » (ZEV). Lancé en 2021, le programme de récompenses honore les ZEV disponibles à l'achat ou en précommande dans une variété de catégories. Pour plus d'informations sur THE ZEVAS, visitez le site https://www.laautoshow.com/thezevas.

À propos d'Electrify America

Electrify America LLC, le plus grand réseau ouvert de recharge rapide en courant continu des États-Unis, investit 2 milliards de dollars sur 10 ans dans l'infrastructure, l'éducation et l'accès aux véhicules propres. Cet investissement permettra à des millions d'Américains de découvrir les avantages de la conduite électrique et de soutenir la mise en place d'un réseau national de chargeurs pratiques et fiables sur les lieux de travail, dans les communautés et sur les autoroutes. Electrify America prévoit plus de 1 800 stations de recharge au total, avec plus de 10 000 chargeurs aux États-Unis et au Canada, d'ici à la fin 2025. Au cours de cette période, l'entreprise s'étendra à 49 États et au district de Columbia, respectant ainsi son engagement à soutenir l'adoption accrue des véhicules propres grâce à un réseau complet, technologiquement avancé et convivial.

Electrify America a remporté le prix « 2020 EV Charging Infrastructure Best-in-Test » décerné par umlaut, une société indépendante de test et de validation. L'annonce de la victoire a été publiée dans le magazine Charged Electric Vehicles, l'accessibilité et l'expérience client fluide de la marque étant également soulignées à cette occasion. Electrify America's Electrify Home® offre aux consommateurs des solutions de recharge résidentielle avec des options d'installation flexibles. Electrify Commercial® fournit des solutions expertes aux entreprises qui cherchent à développer des programmes de recharge de véhicules électriques. Pour en savoir plus, consultez les sites www.electrifyamerica.com et media.electrifyamerica.com.

