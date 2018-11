Le salon international 2019 des enseignes et du LED ouvrira ses portes le 3 mars, pour mettre en lumière les toutes dernières innovations en matière de LED

La superficie de l'ISLE couvre 120 000 mètres carrés cette année, ce qui témoigne de la forte croissance du secteur. Outre des nouvelles surfaces d'exposition et des produits plus complets et disposant des toutes dernières technologies, l'ISLE comptera une exposition supplémentaire sur les technologies et les applications d'affichage commercial, pour mettre en valeur une large gamme d'affichages/d'éclairages LED, de panneaux publicitaires et d'équipements des leaders du marché.

« Cette année, nous attendons plus de 200 000 visiteurs et 1 800 exposants du monde entier », a déclaré LI YINGJIE, le directeur de l'ISLE. « Contrairement aux éditions précédentes, nous allons organiser une exposition plus hétéroclite pour nos hôtes et présenter l'intégralité de la chaîne logistique, avec des expériences d'achat à guichet unique. Nous souhaitons, pour les exposants et les acheteurs, que le salon continue de créer de nouveaux débouchés commerciaux à l'échelon international. »

Après quatre ans de croissance, l'ISLE est rapidement devenu un leader du secteur dans le domaine du LED, de l'affichage commercial, de l'affichage numérique et des panneaux publicitaires. En 2019, sous le thème de « publicité en grand », le salon ne réunira pas seulement les écrans géants, les technologies audiovisuelles et les principaux fabricants du secteur du LED, il s'ouvrira également aux nouveaux médias, à l'impression 3D, à l'affichage intelligent, aux utilisateurs finaux commerciaux, aux matériaux de construction écologiques pour le salon et aux fournisseurs de marques pour le salon.

Les zones d'exposition de l'ISLE 2019 comprendront :

Salon international des enseignes et du LED :

Impression par jet d'encre

Affichage numérique et dispositifs d'éclairage

Impression 3D et sculpture intelligente

Matériaux de construction et fournisseurs de marques écologiques pour le salon

Médias intelligents/Vente au détail intelligente et équipements de terminaux intelligents

Exposition sur les technologies et les applications d'affichage commercial

Technologies d'écran et applications LED

Solutions d'affichage grand écran

Technologies d'éclairage LED

L'ISLE organisera le Festival international de la publicité de Guangzhou et accueillera plusieurs forums internationaux auxquels participeront des universitaires, des experts et des acheteurs professionnels locaux, pour faire connaître les résultats du secteur et débattre des tendances de développement.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://en.isle.org.cn .

À propos de l'ISLE

Le salon international des enseignes et du LED 2019 (ISLE, International Signs and LED Exhibition), organisé par Canton Fair Advertising Co., Ltd et China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp. (CFTE), est une plateforme entièrement intégrée de la chaîne industrielle du LED, pour des enseignes publicitaires professionnelles, fascinantes et intelligentes.

