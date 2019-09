Le Salon international chinois (Guzhen) de l'éclairage se tiendra à Zhongshan, en Chine

Ces 20 dernières années, le GILF a présenté de grands accomplissements dans le secteur de l'éclairage, qui connaît un développement rapide. Désormais événement incontournable de l'approvisionnement dans le secteur de l'éclairage, le salon est également devenu une « carte de visite » pour Guzhen.

Associant le site principal du Centre des congrès et des expositions de Guzhen et 7 sites secondaires afin d'offrir une zone d'exposition de 1 500 000 m², le GILF réunit plus de 2000 entreprises de haut vol qui présentent plus de 30 000 produits de qualité triés sur le volet, accueille 200 000 acheteurs professionnels de qualité, propose un approvisionnement via une plateforme de commerce en ligne disponible toute l'année et fournit des analyses précises de big data. Après des années de capitalisation, le GILF met en avant la « puissance chinoise » dans le secteur de l'éclairage.

Intégration : mise en marche de la nouvelle force motrice du secteur

Le GILF s'inscrit dans le cadre d'un développement novateur présentant un niveau élevé d'internationalisation, de professionnalisation et d'industrialisation, et encourage activement l'intégration d'un design original et de produits intelligents, ainsi que de l'art et de la technologie.

Un niveau d'internationalisation plus élevé

Chaque édition du GILF a attiré des acheteurs professionnels venant de plus de 100 pays et régions, notamment d'Europe, d'Amérique, d'Asie du Sud-Est, du Japon et de Russie. Le GILF mène un programme d'acheteur invité destiné à garantir aux acheteurs étrangers un déplacement professionnel efficace et sans encombre.

L'éclairage intelligent et novateur constitue une nouvelle catégorie au sein du secteur. Le Centre des congrès et des expositions de Guzhen est divisé en onze sections, réparties dans 5 salles. Ce salon étend la section de l'« éclairage intelligent » au sein de la salle A, afin d'aider les entreprises à mettre plus rapidement en œuvre les innovations à l'ère des produits intelligents. Le salon dispose désormais également d'une zone dédiée aux lampes spéciales, avec des lampes d'ingénierie ciblées dotées d'une grande variété de fonctionnalités.

Une plus grande place accordée à la connexion entre l'exposition et les grands magasins d'éclairage

Le site principal situé au Centre des congrès et des expositions de Guzhen réunit plus de 800 entreprises d'éclairage, dictant ainsi la tendance du développement au sein du secteur et couvrant l'ensemble de la chaine industrielle.

Grâce aux partenariats formés avec 7 grands magasins d'éclairage (sites secondaires) – Lihe Lighting Expo Center, Huayi Plaza, Star Alliance Global Brand Lighting Center, Besun Lighting Plaza, Lighting Era Center, Huayu Plaza et China International Streetlight City –, l'espace d'exposition total compte plus de 1,5 million m2.

Démocratisation des échanges internationaux

Le GILF investit largement dans la promotion en ligne et hors ligne à travers le monde, en association avec des médias professionnels et de masse, par le biais de canaux multiples. Il collabore avec des médias réputés tels que PR-Newswire, Mondo Arc au Royaume-Uni, Lightecture en Espagne, Enlightenment et LEDs Magazine en Amérique afin de mener une campagne de promotion globale et à angles multiples à l'étranger, et travaille également avec Google Adwords, Facebook et LinkedIn pour promouvoir le GILF en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Océanie, etc. En outre, il recherche des opportunités de coopération par le biais de Thailand LED Expo, InterLight Moscow et International LED Expo Korea.

Un développement guidé par l'innovation

Le GILF accueillera plus de 20 événements de grande qualité et forums passionnants, invitant des professionnels de l'éclairage et des experts de l'industrie à partager leurs connaissances sur le secteur via des émissions diffusées en direct, en ligne et sur place.

Le site Internet B2B officiel du GILF, « Denggle.com », héberge un salon de l'éclairage en ligne disponible tous les jours de l'année et réunissant 2800 entreprises d'éclairage renommées, nationales et étrangères, à même de fournir plus de 20 000 produits de qualité.

Les acheteurs peuvent utiliser l'outil de recherche en ligne sur les exposants pour trouver facilement ceux qui répondront à leurs besoins.

En résumé :

Après 20 années de développement, le GILF continue de fournir des opportunités commerciales dans le secteur de l'éclairage. Bienvenue à Guzhen et au 24e GILF.

