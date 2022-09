Le salon IoT Solutions World Congress 2018 mettra à l'honneur la convergence de la blockchain, de l'intelligence artificielle et de l'IdO

BARCELONE, Espagne, September 20, 2018 /PRNewswire/ --

IoT Solutions World Congress 2018 to Showcase the Convergence of the IoT, Artificial Intelligence and Blockchain (PRNewsfoto/Fira de Barcelona)

L'IoT Solutions World Congress (http://www.iotsworldcongress.com), l'événement consacré aux innovations dans le domaine industriel de l'Internet des Objets (« IdO » ou « IoT » en anglais) et de la transformation numérique dans les différents secteurs économiques, se tiendra du 16 au 18 octobre à Barcelone, en Espagne. Organisé par la Fira de Barcelona et l'IIC (Industrial Internet Consortium), l'événement accueillera un congrès, une zone d'exposition et présentera des bancs d'essai de nouvelles applications. L'exposition confirmera l'implantation massive de l'IdO dans un certain nombre d'industries et présentera également la convergence de cette technologie avec la blockchain et l'intelligence artificielle.

300 exposants, principalement des sociétés d'informatique, des développeurs de plateformes logicielles, des fabricants de matériel informatique, des entreprises du secteur de la sécurité, des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs d'accès ainsi que des entreprises spécialisées dans l'automatisation industrielle participeront à cet événement. La liste des exposants inclut : ABB, Deloitte, Google Cloud, Huawei, Intel, Microsoft, New Alchemy, SAS, Telit, Vodafone, Wipro, Crypto Quantique, Dassault Systèmes, Fiware, Hitachi, Kaspersky, Libelium, Orange, PTC, relayr, Rigado, Software AG, Telefónica, Thingstream, Uptake, Verizon et Zyfr.

En outre, le salon IoTSWC 2018 inaugurera lla zone des bancs d'essai en présentant une douzaine d'applications développées par des entreprises de premier plan. Les visiteurs pourront par exemple admirer une porte résidentielle intelligente capable de s'ouvrir à l'approche du propriétaire et transformer un garage en boîte aux lettres géante pour les livraisons d'articles commandés sur les plateformes de e-shopping, un camion de pompiers entièrement équipé de capteurs et une plateforme intelligente pour contrôler la qualité de l'eau et aider à préserver l'écosystème des bélugas en Alaska.

Le congrès réunira quant à lui plus de 250 experts afin de débattre de l'impact des solutions IdO au sein des différents environnements. Les sessions s'articuleront autour de neuf axes thématiques : le transport connecté, la fabrication de produits, la santé, les énergies et l'approvisionnement, la construction et les infrastructures, les technologies d'appui, la blockchain et l'intelligence artificielle. Ces deux derniers animeront leurs propres forums.

La liste des intervenants inclut : Jeff Merrit, manager pour le segment de l'IdO et des appareils connectés au Forum Économique Mondial, Gloria Zaionz, grande spécialiste du secteur des technologies émergentes, Fabian Simmer, directeur de la numérisation chez SEAT, Seb Chakraborty, CTO chez Centrica Hive Limited/British Gas, Tomi Teikko, directeur d'Empathic Building Teito, Christopher Bailey, directeur de l'innovation et de l'architecture chez Matson, et Hajime Sugiyama, évangéliste dans le domaine de l'internet des objets industriels (IIoT), division des systèmes industriels automatisés, planification stratégique internationale de Mitsubishi Electric Corporation.

La nouveauté cette année est l'organisation de plusieurs ateliers permettant d'observer de plus près certains aspects de la technologie IdO approuvés par l'IIC (https://www.iiconsortium.org) et l'organisation d'une rencontre entre femmes occupant des postes de direction au sein de l'écosystème de l'IdO à l'échelle mondiale.



SOURCE Fira de Barcelona