Le salon Pet Fair Asia rencontre un vif succès

Pet Fair Asia a confirmé son influence internationale avec 8 656 visiteurs de l'étranger et une augmentation spectaculaire du nombre d'acheteurs en provenance de l'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud, qui sont venus s'ajouter aux groupes de visiteurs traditionnellement importants de Corée du Sud et du Japon et aux grands acheteurs occidentaux.

Les exposants étrangers du salon ont atteint de nouveaux sommets, particulièrement dans le domaine des aliments, des collations et des technologies alimentaires pour animaux domestiques. L'organisateur a également constaté une forte augmentation du nombre de nouvelles marques chinoises locales présentant des produits innovants, délaissant la fabrication pure pour adopter une logique de marque moderne.

Organisé par secteurs de produits, le salon a couvert une grande partie de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie, avec des halls consacrés aux aliments et collations pour animaux domestiques, aux technologies et aux fournisseurs de nourriture pour animaux domestiques, aux petits animaux de compagnie, aux reptiles et aux produits aquatiques, aux produits pour chats, aux jouets, aux accessoires et aux vêtements, aux produits et accessoires vétérinaires, aux produits intelligents et aux technologies portables.

Le salon a accueilli le lancement de nombreux produits en exclusivité mondiale, des réunions internes stratégiques de plusieurs multinationales (Nestle, Royal Canin), ainsi que des opportunités quotidiennes d'apprentissage et de rencontres avec des pairs du monde entier. La veille du salon, le 9e Sommet international de l'industrie des animaux de compagnie a battu tous les records : 1 200 représentants ont pu accéder à des informations exclusives sur les dernières tendances du marché chinois et s'entretenir avec des leaders d'opinion internationaux. Le 8e Petfood Forum China a fourni aux participants des informations détaillées sur les nouvelles réglementations en matière d'aliments pour animaux de compagnie, les dernières tendances, les meilleures pratiques en matière de sécurité alimentaire et les débouchés du marché.

L'organisateur a annoncé le lancement de l'Asia Pet Alliance, une initiative globale visant à faciliter la coopération entre les acteurs de l'industrie et à promouvoir un modèle de développement durable pour l'industrie des animaux de compagnie, ainsi qu'une nouvelle exposition B2B : Pet Fair South-East Asia (SEA). Le salon Pet Fair SEA se tiendra à Bangkok (Thaïlande) du 14 au 16 octobre 2020 et desservira une région en rapide évolution. Développé avec d'importants partenaires de lancement, il proposera une expérience commerciale améliorée avec des réunions préarrangées, un programme pour partenaires acheteurs et du contenu de premier ordre.

La 23e édition du salon Pet Fair Asia se déroulera du 19 au 23 août 2020.

Deux mille exposants devraient se partager le centre de congrès (17 halls, 210 000 m2).

Informations :

M. Yannick Verry

+862161956016

www.petfairasia.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/995988/Pet_Fair_Asia.jpg

Related Links

http://www.petfairasia.com



SOURCE VNU Exhibitions Asia