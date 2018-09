Le salon VICENZAORO September 2018 aura lieu du 22 au 26 septembre : les nouvelles tendances en termes d'or et de Joaillerie

VICENCE, Italie, September 13, 2018 /PRNewswire/ --

Depuis un certain temps déjà, l'automne est devenu synonyme de salon VICENZAORO September pour de nombreux acteurs du monde de la bijouterie. Cette édition du salon s'annonce particulièrement intéressante, car la billetterie affiche complet et le salon accueillera des marques de joaillerie qui se partageront un espace de 56 400 mètres carrés remplis de créations uniques et de pièces d'exception.

Le salon devrait être un évènement spectaculaire en raison de l'engagement de son organisateur, Italian Exhibition Group (IEG), à l'égard du monde de la joaillerie.

Grâce au concept de Salon boutique d'IEG, VICENZAORO est un salon important qui conserve son caractère intime. Afin d'améliorer les opportunités de tisser des réseaux, les exposants sont organisés en six communautés (ICON, LOOK, CREATION, EXPRESSION, ESSENCE et EVOLUTION). Cela permet aux acheteurs de trouver des produits adaptés à leur profil.

L'édition de cette année va présenter de nouvelles caractéristiques. Notamment The Design Room, un espace entièrement consacré aux créateurs de bijoux indépendants internationaux, situé au sein de la communauté ICON - un endroit idéal pour en savoir plus sur les tendances du marché et trouver des pièces exclusives. C'est là que certains des talents les plus innovants du secteur présenteront pour la première fois leurs créations originales.

Autre nouveauté très attendue, The Watch Room est un espace dédié exclusivement aux montres. Situé dans la zone LOOK, presentant des bijoux mode , l'espace expose 12 marques horlogères avant le lancement de leurs dernières collections.

Un incontournable : le nouveau Trendbook de TRENDVISION Jewellery + Forecasting, publié par l'observatoire indépendant de VICENZAORO sur les tendances, les attitudes des consommateurs et les projets développés sur les marchés internationaux du luxe.

Sa dernière édition, TrendBook 2020+, va prévoir les tendances du design et de la consommation dans le monde de la bijouterie, des montres et des pierres précieuses pour les 18 mois à venir. Ses conclusions seront présentées à l'occasion du salon dans le cadre d'une série de séminaires.

Du point de vue technologique, le nouvel élément le plus significatif de VICENZAORO September est T.EVOLUTION, une section consacrée aux petites machines et aux technologies de traitement de l'or et des bijoux. L'espace regroupe des entreprises spécialisées dans la conception, la production et la vente d'outils et de technologies de pointe pour l'or et la joaillerie. Cette année, l'accent sera mis sur l'impression 3D, qui est de plus en plus employée dans l'industrie.

Les opportunités d'enseignement et de formation demeurent des thèmes centraux du salon VICENZAORO September. Cela se traduit par un généreux programme d'ateliers et de séminaires offerts tout au long des cinq jours. Se distinguent particulièrement les Digital Talks, un atelier axé sur l'universonline , ainsi que les Gem Talks, un séminaire portant sur des sujets essentiels liés au monde des pierres précieuses.





