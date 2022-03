LE SCOOTER ÉLECTRIQUE NAVEE N65 PERMET DE VOYAGER DE MANIÈRE PLUS FACILE, PLUS SÛRE ET PLUS INTELLIGENTE

Le manque de distance de déplacement a toujours été un problème important pour les scooters électriques. Heureusement, le NAVEE N65 a fait une percée dans ce domaine. Il a la capacité de parcourir jusqu'à 65 km en utilisant un grand bloc de batteries et des technologies de récupération d'énergie. Cette avancée est une excellente nouvelle pour les personnes qui se déplacent en scooter électrique, car elles n'auront plus à recharger leur véhicule tous les jours, ce qui facilitera grandement leurs déplacements.

Un autre point fort est le moteur puissant de 500 W. Grâce à sa forte alimentation électrique, le NAVEE N65 peut atteindre une vitesse de 25 km/h et monter une pente de 25 % (alors que la plupart des scooters électriques n'y parviennent pas), facilitant ainsi le trajet des personnes qui doivent franchir des montées sur le chemin du travail.

Le système de freinage du NAVEE N65 est plus sûr et plus avancé que le frein à disque traditionnel. Il se compose d'un système ABS avant et d'un frein à disque arrière qui permettent d'arrêter le scooter rapidement et en toute sécurité.

De plus, le NAVEE N65 a des pneus de 10 pouces. Contrairement à la taille courante de 8 pouces, les pneus de 10 pouces peuvent facilement franchir des obstacles et rouler en douceur même sur des routes cahoteuses, favorisant ainsi une conduite confortable.

Outre les avantages susmentionnés, le NAVEE N65 comporte davantage de détails conçus pour le confort et l'intelligence. Par exemple, il dispose d'un marchepied de 17 cm de large avec un tapis en silicone antidérapant sur lequel les conducteurs peuvent se tenir confortablement, d'un tableau de bord LED intelligent qui peut être contrôlé avec une application et de 3 modes de vitesse pour répondre à différents besoins. Le NAVEE N65 dispose également d'un système de pliage prévenant avec un guidon rotatif pratique à plier et à transporter. De plus, il ne nécessite aucune installation, ce qui épargne aux utilisateurs les problèmes d'installation.

Le modèle N65 est maintenant disponible sur la plateforme d'e-commerce Geekbuying qui réalise la méga vente de mars du NAVEE N65.

599,99 € chacun, ainsi qu'un cadeau gratuit, du 21 au 27 mars ;

349,99 € chacun, soit la moitié du prix d'origine, pendant les deux offres éclair qui débuteront à 9 heures, les 24 et 26 mars respectivement ;

Il reviendra à 699,99 € après les promotions. Allez y jeter un œil à temps si vous êtes impressionné par le NAVEE N65 .

