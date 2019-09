Le SDRPY accueille une délégation parlementaire du Royaume-Uni à Riyad

RIYAD, Arabie saoudite, 30 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Mercredi dernier, une délégation parlementaire britannique conduite par le député John Woodcock a été accueillie au siège du Programme saoudien pour le développement et la reconstruction du Yémen (SDRPY), à Riyad. Assistaient également à cette rencontre, du côté britannique, le député Graham Jones, M. Peter Welby de l'Institute for Global Change, Mme Charlotte Leslie, directrice du Conservative Middle East Council et M. Alexander Keynes.