Le SDRPY contribue aux secours d'urgence pour les inondations à Aden

Des équipes du SDRPY se sont mises au travail tôt dans la journée à la mise en place de mesures d'urgence de drainage des eaux de crue et d'ouverture des routes principales. D'autres équipes de travaux ont ouvert la route d'Aqaba et la connexion entre le district du Cratère et celui d'Al-Mualla laquelle avait été bloquée par les inondations. Ces équipes de travaux ont évacué de grandes quantités d'eau des centrales électriques à Mansoura, au stade, à Chinaz et Hajif, de même qu'au Bloc 80 à Mansoura ; elles ont par ailleurs rouvert un certain nombre de routes endommagées, dont la route de Shoula et la route Sheikh Ishaq Road, avec d'autres interventions d'urgence à Hafoun.

Le SDRPY a également contribué à la préparation de plans d'action destinés à la mise en œuvre d'interventions d'urgence devant aider les habitants d'Aden à surmonter les conséquences des eaux de crue et des pluies torrentielles dans diverses localités comme Tawahi, Al-Mualla et le district du Cratère, de même que le Camp Bir Ahmed, le Camp Hosh Al-Majari, le Camp de l'Institut agricole saoudien, le Camp Ammar bin Yasser, le Camp Hosh Othman, ainsi que la route principale de Al-Hamra et les grandes artères à Al-Mualla et Shabatt.

En parallèle, le SDRPY intensifie ses efforts afin d'alléger les souffrances des gens dans le gouvernorat d'Aden en assurant du matériel et des bulldozers pour le transport des déchets, des cuves pour l'enlèvement des eaux et des dispositifs de déplacement des eaux. Tous ces efforts ont été accomplis en partenariat avec le conseil municipal, le Fonds de nettoyage et les organisations de la société civile dans la capitale provisoire à Aden. Il convient de noter les efforts constants du SDRPY qui déploie ses capacités pour atténuer les dommages causés par les inondations et les pluies torrentielles auxquelles Aden se trouve soumise épisodiquement.

Ceci a lieu alors que le SDRPY poursuit sa campagne de nettoyage et d'assainissement « Belle Aden » dont la quatrième semaine vient précisément de s'achever. Plus de 300 participants, 12 superviseurs de terrain, 80 participants des organisations de la société civile et 40 participants des fermes locales ont pris part aux activités de la campagne. Ces équipes d'hygiène et d'assainissement de l'environnement continuent leur travail visant à améliorer le niveau de la santé publique et les mesures préventives dans la province, et à réduire les dangers pour l'environnement et la santé qu'a subis le gouvernorat.

La campagne d'hygiène et d'assainissement de l'environnement concerne 10 districts dans 8 gouvernorats : Sheikh Othman, Mansoura (Abdel Aziz), Mansoura (Cairo), Dar Saad, Inma et Al Shaab, Brega, Khormaksar, Al Mualla, Al Tawahi et le district du Cratère, et elle œuvre en collaboration avec le Fonds de nettoyage et d'amélioration à Aden (CIFA, Cleaning and Improvement Fund in Aden).

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1159021/Image_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1159022/Image_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1159023/Image_3.jpg

