Le SDRPY lance des projets en soutien des secteurs de la santé et de l'éducation dans les provinces de Hadhramaut, Al-Mahra et Socotra

L'inauguration s'est faite en présence du vice-gouverneur de Hadhramaut pour les affaires de la vallée et du désert, Essam Habrish Al-Kuthairy ; du directeur général du Bureau de l'éducation de la vallée et du désert, le Dr Mohammed Falhoum ; du représentant du SDRPY à Hadhramaut ; du commandant des forces interarmées à Hadhramaut ; du directeur général du Bureau de la santé et de la population de la vallée et du désert, le Dr Hani Al-Amoudi ; et du président du conseil d'administration de l'hôpital de Seiyun, le Dr Anis Aideed.

Au cours de la cérémonie, le vice-gouverneur Al-Kuthairy a déclaré qu'environ 16 de ces projets sont menés entre la côte et la vallée pour renforcer les infrastructures et accroître l'efficacité des services dans tous les domaines. Il a souligné que les autres projets seraient mis en route après le mois de Ramadan. Il a remercié le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz, et le prince héritier de SAR, Sa Majesté Mohammed bin Salman, et a exprimé sa reconnaissance envers le SDRPY pour le soutien apporté à Hadhramaut dans ces temps difficiles.

L'ingénieur Sadiq Bashrahil, directeur du bureau d'Al-Mahra et Hadhramaut du SDRPY, a expliqué que les ambulances seraient distribuées dans les districts d'Al Abr, Al-Sawm et Thamud dans la vallée de Hadhramaut, avec deux véhicules destinés aux districts côtiers de Hadhramaut. Les projets voient le jour à la suite de visites sur le terrain de spécialistes du SDRPY dans le gouvernorat ainsi qu'après de multiples réunions avec les autorités locales et les dirigeants de nombreux organes exécutifs au cours desquelles il a été discuté des besoins de Hadhramaut en matière de services et de développement.

Jeudi, le SDRPY a lancé des projets visant à équiper 32 écoles des gouvernorats d'Al-Mahra et de Socotra, qui accueillent dans ces deux provinces plus de 8000 élèves par an dans le cadre du soutien apporté par le SDRPY au secteur de l'éducation.

En présence du gouverneur de Socotra, Ramzi Mahrous, du commandant des forces de la coalition saoudienne, le brigadier général Abdul Rahman bin Salman Al Hajji, et du directeur général du Bureau de l'éducation de Socotra, Ahmed Ibrahim Al-Thaqali, le Bureau de l'éducation de Socotra a célébré l'inauguration d'un projet visant à doter 27 écoles de la province de nouveaux meubles, répondant à leurs besoins en chaises et en bureaux et venant ainsi en aide à quelque 4000 étudiants du gouvernorat. Ramzi Mahrous a évoqué d'autres projets éducatifs menés par le SDRPY dans le gouvernorat, dont la construction de quatre écoles et la fourniture de manuels scolaires au Bureau de l'éducation qui sont à ses yeux des projets prioritaires.

« Ce n'est pas le premier projet que nous avons lancé avec le programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen et, si Dieu le veut, ce ne sera pas le dernier », a-t-il déclaré. « Nous sommes heureux de recevoir le soutien du programme dans le secteur de l'éducation, car c'est l'un des secteurs qui souffrent dans le gouvernorat en raison de la situation actuelle au Yémen. »

Ramzi Mahrous a indiqué que d'autres projets seraient prochainement lancés et que les autorités locales de Socotra aideraient les spécialistes du SDRPY à surmonter les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans la province. Il a également remercié le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, le prince héritier Mohammed bin Salman et le superviseur général du SDRPY, l'ambassadeur Mohammed bin Saeed Al Jaber.

Dans le gouvernorat d'Al-Mahra, les activités consistent notamment à organiser la distribution de mobilier pour les salles de classe, les bureaux et les installations scolaires, répondre aux besoins en bureaux et chaises, laboratoires et tableaux noirs de chaque classe et fournir aux enseignants et au personnel administratif des bureaux, des étagères et des tables de réunion dans cinq établissements situés à Al-Masilah, Al-Ghaydah, Hawf et Sayhut. Les écoles équipées par le SDRPY à Al-Mahra devraient accueillir environ 4000 bénéficiaires.

Les projets du SDRPY dans le secteur de l'éducation au Yémen comprennent la construction d'écoles dotées d'installations telles que des terrains de jeux, des laboratoires et des cours pour soutenir les activités parascolaires et veiller à ce que les élèves, filles et garçons, acquièrent des connaissances et des compétences de haut niveau et puissent poursuivre des carrières fructueuses.

Le SDRPY soutient les gouvernorats yéménites dans les secteurs vitaux et fondamentaux, à savoir : la santé, l'éducation, l'électricité et l'énergie, l'agriculture et la pêche, l'eau, les routes, les ports et les aéroports et les entités gouvernementales. Le programme travaille également dans le domaine de l'assainissement et de l'hygiène du milieu.

