Le SDRPY s'associe à Alwaleed Philanthropies

L'accord prolonge la volonté du Gardien des deux Saintes Mosquées, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud et de Son Altesse Royale le prince héritier Mohammed ben Salmane, d'aider le gouvernement yéménite, de compléter le rôle de pionnier du Royaume en matière de développement, de soutenir des projets durables grâce à la coopération avec le gouvernement yéménite, et d'amorcer les résultats de l'atelier organisé par le SDRPY, qui s'est déroulé en novembre dernier en présence du Premier ministre yéménite, M. Maïn Abdelmalek Saïd, avec la participation de représentants ministériels yéménites, pour répondre aux besoins du peuple yéménite.

Lors de la signature, le Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen était représenté par l'ambassadeur saoudien au Yémen et le superviseur du SDRPY, Mohammed ben Saïd Al Jabir, tandis que Alwaleed Philanthropies était représenté par le secrétaire général de la fondation, SAR la princesse Lamia bint Majid Al Saud.

Après la signature, lors d'une réunion avec l'ambassadeur Al Jabir, le président d'Alwaleed Philanthropies, SAR le prince Al-Walid ben Talal ben Abdelaziz Al Saoud, s'est réjoui de cet accord, indiquant qu'il s'agissait de la première et de la plus importante étape du 40e anniversaire d'Alwaleed Philanthropies, d'autant plus qu'il était en partenariat avec une agence gouvernementale saoudienne et qu'il était destiné à bénéficier aux frères et sœurs du Royaume au Yémen.

La princesse Lamia, secrétaire générale d'Alwaleed Philanthropies, a déclaré que les projets discutés et acceptés dans le cadre du programme étaient les plus importants de la fondation et a indiqué que le gouvernorat d'Aden serait désormais le théâtre d'opérations dans d'autres provinces.

Pour sa part, l'ambassadeur Al Jabir, superviseur du SDRPY, a déclaré dans son discours lors de la signature que le programme travaillerait en collaboration avec Alwaleed Philanthropies et le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) afin d'aider les frères et sœurs du Yémen en renforçant leurs capacités dans divers domaines. Il a en outre déclaré que le programme concevra et mettra en œuvre des projets et des programmes contribuant au développement social, à l'autonomisation des femmes et des jeunes et à la création de ponts entre les cultures.

L'ambassadeur Al Jabir a ajouté que les projets qui seront mis en œuvre dans le cadre de l'accord conjoint comprendront la construction et la restauration de plusieurs unités résidentielles, offrant une vie décente aux personnes qui ont le plus besoin d'un logement sûr à Aden, où quelque 5 000 personnes devraient en bénéficier directement et indirectement.

L'ambassadeur Al Jabir a indiqué que la priorité serait donnée aux projets de développement qui préparent les jeunes hommes et femmes à entrer sur le marché du travail et qui donnent aux femmes les moyens d'y parvenir grâce à des programmes de développement spécialisés. Environ 6 000 personnes devraient bénéficier directement et indirectement de ces programmes spécialisés.

L'accord conjoint de coordination et de coopération vise à renforcer l'autonomie des femmes et des jeunes par le biais de plusieurs domaines de concentration, dont les plus importants sont la formation et l'emploi dans les secteurs public et privé.

Grâce à l'accord conjoint, 1 000 unités d'habitation seront construites et restaurées pour environ 5 000 bénéficiaires directs et indirects. Les parties à l'accord formeront et renforceront également les capacités de 1 000 Yéménites, en les préparant à devenir des femmes et des hommes entrepreneurs et artisans, ainsi qu'en les aidant à trouver un emploi après une formation en coopération avec ONU-Habitat et l'organisation Education for Employment (EFE).

Le SDRPY est considéré comme un pionnier du travail de développement dans la République du Yémen, puisque plus de 100 projets de développement ont été mis en œuvre depuis le début du programme dans les secteurs de l'eau, de la santé, de l'éducation, de l'énergie et de l'électricité, des transports (aéroports, routes et ports), de l'agriculture et de la pêche, et du logement et des bâtiments publics.

Travaillant depuis quarante ans sur 6 continents dans 189 pays, Alwaleed Philanthropies a réussi à mettre en œuvre plus de 100 projets, bénéficiant à plus de 976 millions de personnes dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1087262/SDRPY_Alwaleed_Philanthropies_signing.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1087260/SDRPY_Alwaleed_Philanthropies_meeting.jpg

SOURCE Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen