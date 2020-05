Le SDRPY surveille les projets de santé et d'éducation dans la province de Hajjah et fournit une ambulance de pointe

HAJJAH, Yémen, 14 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (programme de développement et de reconstruction saoudien pour le Yémen, SDRPY) dans le gouvernorat de Hajjah a livré une ambulance entièrement équipée à l'hôpital saoudien de Hayran dans le cadre de l'extension du soutien au secteur de la santé du programme, qui comprend le suivi et l'évaluation sur le terrain de projets précédemment lancés dans la province. L'ambulance est équipée selon les dernières spécifications avec toutes les caractéristiques qui facilitent et accélèrent l'accès aux soins urgents, contribuant à protéger les patients confrontés à des problèmes de santé accrus et nécessitant une plus grande efficacité et sécurité des services.