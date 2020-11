Le secteur culturel et créatif au centre de l'accélération de la croissance de la zone de démonstration de la coopération pour le développement régional Chine-Japon (Chengdu)

Au cours de l'événement, la liste des coopérations et la planification industrielle de la zone de démonstration de la coopération pour le développement régional Chine-Japon (Chengdu) ont été publiées. La liste comprend neuf propositions, incluant entre autres, le développement TOD, un centre d'innovation conjoint Chine-Japon, une aire de jeu et d'animation internationale, une base de fabrication intelligente et un projet de centre de soins de santé communautaire. En attendant, la planification industrielle indique très clairement que le secteur culturel et créatif, principale industrie de la zone de démonstration, est prêt à promouvoir le développement coordonné des technologies de l'information de nouvelle génération, de la fabrication intelligente et des services professionnels haut de gamme en lien avec le secteur culturel et créatif, dans le but de favoriser une bonne pénétration transsectorielle par l'intégration et l'innovation.

Profitant de cet événement, la ville de Chengdu a conclu 28 accords de coopération avec des entreprises et des organisations japonaises compétentes, pour un investissement total prévu de 21,75 milliards de yuans. 11 projets intègrent le China-Japan Digital Low Carbon City Science and Technology Innovation Center (Centre d'innovation scientifique et technologique de la ville à faible émission de carbone) de Mitsubishi Heavy Industries et le siège social de Mikihouse China, a notamment installé ses bureaux dans la zone « Hi-tech » de Chengdu.

Il apparaît que la zone de démonstration de la coopération pour le développement régional Chine-Japon (Chengdu), établie avec l'approbation de la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC), se situe dans la zone « Hi-tech » de Chengdu, avec une superficie totale de 36,9 km2. Trois grandes zones sont prévues : la Chengdu Hi-tech Zone Gazelle Valley, la Qilong et la Future Science and Technology City. La zone de démonstration se concentrera sur le développement du secteur culturel et créatif et créera un scénario culturel et créatif avec rassemblement d'entreprises et amélioration des fonctions, forgeant ainsi un centre d'innovation et d'ouverture de renommée internationale pour les groupes du secteur culturel et créatif.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1339462/Chengdu_Hi_tech_Zone.jpg

SOURCE Chengdu Hi-tech Zone