Le secteur de l'électricité de l'Arabie saoudite subit la transformation la plus importante et la plus complète à l'échelle mondiale

Transition vers le bouquet énergétique optimal pour la production d'électricité dans le Royaume, avec passage aux énergies renouvelables et aux sources de gaz naturel efficaces ; et

Optimisation de l'efficacité du système et réduction de l'utilisation de combustibles liquides pour la production d'énergie ;

Renforcement de la sécurité et de la fiabilité du réseau de transport et de distribution du secteur afin de permettre l'intégration efficace des énergies renouvelables et l'interconnexion avec les pays voisins ; et

Une plus grande conformité environnementale pour réduire l'empreinte carbone du secteur.

Le train complet des réformes comprend l'établissement d'un mécanisme de besoins en revenus pour les fournisseurs de services sectoriels et d'un compte d'équilibrage tarifaire pour compenser la différence entre le coût efficace du service et le revenu provenant des tarifs.

Son Altesse Royale le prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, ministre de l'Énergie de l'Arabie saoudite, a déclaré :

« Cette annonce est une réalisation majeure pour Saudi Vision 2030 et pour les objectifs ambitieux du ministère de l'Énergie visant à créer un secteur énergétique durable, fiable et diversifié. Les réformes sont considérées comme les plus importantes et les plus étendues à l'échelle mondiale. Ces réformes jettent les bases essentielles, permettant la création d'un secteur plus solide et financièrement viable qui attire les investissements nécessaires. Les résultats attendus de ce vaste programme de réforme comprennent une production d'électricité plus efficace, une réduction de l'utilisation de combustibles liquides pour la production d'électricité et un renforcement de la protection de l'environnement.

« En outre, les réformes visent à accroître la fiabilité et la qualité du service du réseau de transport d'électricité du Royaume et à faciliter la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, permettant ainsi l'adaptation du réseau au bouquet énergétique optimal du Royaume pour la production d'électricité. »

Son Excellence monsieur Khaled bin Saleh Al Sultan, président de Saudi Electricity Co., a déclaré :

« Grâce à ce programme historique de réforme globale, le bilan de la SEC deviendra plus solide, ce qui accroîtra la capacité de la SEC de financer des projets et lui permettra de mettre en œuvre sa stratégie visant à contribuer au développement d'un secteur de l'électricité plus fort, plus durable et plus diversifié. »

Pour Saudi Electricity Co. en particulier, les réformes marquent l'entrée de la société dans un cadre réglementaire avec des droits et des obligations clairs. En retour, la société aura le droit de recevoir un taux de rendement équitable de 6 % (CMPC) sur sa base d'actifs régulés et de recouvrer entièrement son coût de service efficace tel que déterminé par l'organisme de réglementation de l'électricité et de la cogénération (ECRA, Electricity and Cogeneration Regulatory Authority). Fait important, la société fonctionnera dans un cadre réglementaire prévisible, transparent et stable, avec des relations commerciales clairement indépendantes entre les acteurs du secteur et les participants. Les réformes comprennent également l'annulation des frais exigés par le gouvernement, que la société avait réglés, et le rapprochement des passifs nets du gouvernement hérités de la société, ainsi que la restructuration de son bilan.

HSBC, conseiller financier de Saudi Electricity Co., a déclaré :

« La création de cet instrument financier et l'introduction d'un cadre réglementaire normalisé international devraient permettre à Saudi Electricity Co. de maintenir une structure de capital plus durable. Grâce au compte d'équilibrage, le gouvernement devrait continuer à soutenir le secteur et Saudi Electricity Co. sur une base plus structurée et transparente.

« Ces réformes contribueront à améliorer l'efficacité du secteur tout en assurant un taux de rendement équitable du capital investi. En outre, la restructuration soutient également un objectif stratégique clé, à savoir : disposer d'un secteur de l'électricité sûr, protégé et fiable, financièrement viable et capable d'investir dans des projets susceptibles d'améliorer le service aux consommateurs et d'améliorer la fiabilité. Dans l'ensemble, ces annonces devraient créer un environnement attrayant pour les investissements dans le secteur de l'électricité et contribuer au développement économique de l'Arabie saoudite, conformément au programme Vision 2030. »

L'ampleur de la réforme constitue, dans différents domaines, un jalon important :

Il s'agit de la plus importante transaction financière islamique à être exécutée à l'échelle mondiale avec l'émission d'un instrument participatif (Mudaraba) de 45 milliards de dollars (intérêt de 4,5 %) par Saudi Electricity Co. et de la plus grande conversion de la dette à un instrument de capitaux propres non dérivés.

La SEC disposera de la base d'actifs régulés la plus importante de la région MENA et d'une base d'actifs régulés comparable à celle des plus grandes entreprises d'électricité des pays du G20.

Le désendettement immédiat du bilan de 128 milliards de dollars américains de Saudi Electricity Co. d'un ratio d'endettement de 2,2 à un ratio de 0,6, conformément à ce qui est généralement considéré comme des niveaux d'endettement sains pour une entreprise de services publics de son envergure.

Strategy&, une entreprise de conseil en stratégie globale faisant partie du réseau PwC et des conseillers du ministère de l'Énergie pour la restructuration du secteur de l'électricité, a ajouté :

« Cela montre comment les réformes ont permis de remettre à zéro l'héritage de décennies de méthodes ponctuelles pour relever les défis financiers du secteur de l'électricité et de mettre en place un cadre réglementaire stable, robuste et transparent, qui garantira la viabilité financière et la santé de Saudi Electricity Co. et sa capacité à remplir toutes ses obligations commerciales, y compris le paiement du carburant, le service de la dette et les dividendes. Ces réformes permettent également à Saudi Electricity Co. de disposer du 8e plus grand service public au monde par la taille de ses actifs, sa solidité financière, essentielle à la levée des fonds nécessaires pour investir dans le renforcement du réseau électrique, et dans l'amélioration de la sécurité et de la fiabilité du réseau.

« Le réseau de transport d'électricité du Royaume ne pourrait pas réaliser ses ambitions sans une redéfinition fondamentale de la base financière et du modèle opérationnel du secteur. Cependant, à ce moment crucial, les attentes du secteur énergétique saoudien sont nettement plus élevées qu'elles ne l'ont jamais été. Les réformes ont créé des instruments importants pour atteindre les objectifs du décideur en matière de modernisation et de transformation du secteur de la distribution de l'énergie dans le cadre de la Vision 2030 du Royaume. »

Notes à l'intention des rédacteurs :

Les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables ; rien ne garantit que les déclarations prospectives s'avèreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. HSBC ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction venaient à évoluer, sauf si la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige. HSBC a agi à titre de conseiller financier auprès de la SEC.

Publié au nom du ministère de l'Énergie, Arabie saoudite.

