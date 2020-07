Le secteur de l'énergie électrique a besoin d'une transformation urgente, les nouvelles TIC de Huawei permettent la mise en place de réseaux électriques intelligents

SHENZHEN, Chine, 9 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le septième Sommet mondial de l'énergie de Huawei a eu lieu aujourd'hui sur le thème « Exploiter les watts par les bits, construire un réseau électrique intelligent entièrement connecté ». Organisé en ligne, le sommet a invité des clients, des partenaires, des experts et des leaders d'opinion du secteur de l'énergie électrique du monde entier pour discuter de l'impact et de la réponse à la pandémie de cette année, ainsi que des incertitudes politiques et économiques. Le marché de l'énergie électrique continue de représenter un énorme potentiel, alors que le secteur doit construire des réseaux électriques fiables, rentables, efficaces et écologiques avec un approvisionnement en énergie plus efficace et raisonnable.

Saisir l'opportunité de transformer le secteur de l'énergie électrique

Les compagnies d'électricité du monde entier cherchent à améliorer la qualité et l'efficacité en déployant des centres de données et en reconstruisant des plateformes de gestion. Elles visent à fournir une énergie plus fiable, plus efficace et plus écologique tout en garantissant la sécurité du réseau électrique, et à offrir davantage de services à valeur ajoutée par le biais de l'Internet de l'énergie afin de favoriser le développement social. Cependant, les modèles opérationnels et les technologies conventionnelles ne parviennent pas à soutenir cette transformation. Le secteur mondial de l'électricité doit donc réfléchir à la manière de s'adapter aux nouvelles tendances ; à la manière dont les réseaux électriques peuvent détecter les problèmes de sécurité en temps réel et y répondre rapidement ; à la manière dont nous pouvons mieux utiliser les énergies propres et réduire les émissions de carbone. Comment les réseaux d'énergie peuvent-ils s'adapter au réseau de piles de recharge en pleine expansion et parvenir à une gestion efficace ?

Pour les agents du changement, les défis sont synonymes d'opportunités. « Huawei aide ses clients à faire face à ces défis industriels et à saisir les opportunités futures grâce à la transformation numérique », a déclaré David Sun, le directeur adjoint de Huawei Enterprise BG et président de l'unité commerciale Global Energy.

Huawei intègre de manière transparente les technologies de la 5G, de l'IdO, optique, IP, du cloud, des mégadonnées et de l'intelligence artificielle dans les systèmes électriques. En collaboration avec des partenaires, Huawei a lancé des solutions intelligentes de services, comme l'inspection du réseau électrique optimisée par l'intelligence artificielle et l'IdO de distribution, couvrant la production, la transmission, la transformation, la distribution et la consommation d'électricité. Ils permettent une détection, une interconnexion et une intelligence de service complètes de divers terminaux électriques.

M. Sun a également noté : « Huawei est impatient de partager l'expérience en matière de transformation numérique de l'énergie électrique et d'autres secteurs d'activités chinois avec plus de clients, d'exploiter les watts avec des bits, et de construire des réseaux électriques intelligents pour aider les compagnies d'électricité mondiales à accélérer leur développement. »

Les nouvelles TIC permettent la mise en place de réseaux électriques intelligents

Un nombre croissant de compagnies d'électricité identifient leur stratégie de transformation numérique comme une priorité. Lors du sommet, Huawei et les dirigeants du secteur ont illustré l'importance de la 5G, de l'intelligence artificielle, des mégadonnées et du cloud computing pour ce processus.

Par exemple, China Southern Power Grid (CSG) observe que les réseaux de distribution électrique et les utilisateurs ont besoin d'une communication au niveau du réseau électrique dotée d'une large connectivité, d'une bande passante élevée, d'une faible latence, d'une grande fiabilité et d'un déploiement rapide, ceci afin d'assurer une distribution et une mesure intelligentes de l'électricité, et de faciliter le développement des maisons intelligentes et de l'Internet des véhicules (IdV). En réponse, la technologie avancée de segmentation de la 5G de Huawei permet une communication de bout en bout des réseaux électriques intelligents, garantissant des réseaux de distribution d'électricité sûrs et fiables ainsi qu'une efficacité accrue.

Selon Yang Junquan, le directeur général adjoint du centre de contrôle et de répartition de l'électricité de CSG, CSG a résumé 53 scénarios de services types couvrant la production, le transport, la distribution, la transformation, la consommation et les services intégrés de l'électricité. Il s'attend également à ce que d'autres applications 5G émergent dans un avenir proche.

HUAWEI CLOUD et la plateforme de données fournissent des capacités de stockage et de calcul de données de masse. Ensemble, ils intègrent les données de plusieurs systèmes d'une compagnie de réseau électrique sur une seule plateforme. Grâce au traitement et au partage de données à grande vitesse, la plateforme permet de mener à bien diverses tâches difficiles.

Par exemple, la province du Qinghai en Chine vise à atteindre une consommation et une fourniture d'énergie 100 % verte à long terme. Avec Huawei, la province a tiré parti de l'informatique en nuage pour construire un nouveau centre de données axé sur l'énergie optimisé par l'intelligence artificielle et des capacités en matière de mégadonnées. Désormais, la compagnie d'électricité de la province peut prévoir la production d'énergies renouvelables en s'appuyant simplement sur les prévisions météorologiques. Avec la compensation multiénergie, la puissance délivrée totale pour accéder au réseau électrique sera plus stable. En mettant en œuvre ces stratégies de haute technologie, le Qinghai a maintenu, en 2019, une production d'énergie 100 % verte pendant 15 jours consécutifs. Dans ce cas, la consommation d'énergie propre a été soutenue par des moyens numériques et intelligents.

Les nouvelles TIC peuvent également améliorer l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance des compagnies d'électricité. La State Grid Corporation of China (SGCC) a travaillé avec Huawei pour développer une plateforme numérique, une plateforme IdO et un cloud, qui réduit le temps nécessaire à la collecte et au stockage des données de quatre heures à 30 minutes pour sa succursale du Henan.

Huawei embarque des modules d'intelligence artificielle dans les caméras et les drones, permettant à l'équipe d'exploitation et maintenance de surveiller à distance les lignes de transmission électrique et de détecter les défauts. Grâce à cela, le Shenzhen Power Supply Bureau a réduit son temps d'inspection du réseau de 20 jours à 2 heures et le temps de capture des images de quelques heures à quelques minutes. Il a également atteint une précision d'analyse des images supérieure à 90 %.

Huawei déploiera de manière centralisée et gérera à distance des millions de véhicules électriques et de piles de recharge à travers le cloud, améliorera l'efficacité de la charge et la gestion de la durée de vie des batteries grâce à l'analyse des données optimisée par l'intelligence artificielle, et renforcera l'efficacité de la gestion en utilisant les réseaux 5G à haut débit.

Fournir des services numériques en exploitant d'abondantes ressources en fibre et de nombreux sites, ainsi que des solutions TIC innovantes est devenu l'une des principales tendances de la transformation numérique pour les compagnies d'électricité mondiales.

Huawei travaille avec plus de 190 compagnies d'électricité dans le monde, dont 10 des 20 premières du secteur, pour mettre en œuvre la transformation numérique. Les solutions de Huawei sont largement utilisées par les compagnies d'électricité telles que Saudi Electricity Company, Turkish Electricity Transmission Corporation, Provincial Electricity Authority of Thailand, SGCC et CSG. Pour plus d'informations sur le Sommet mondial de l'énergie de Huawei, veuillez consulter https://e.huawei.com/topic/global-power-summit-2020/en

