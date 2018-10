Le secteur des biens de consommation passe à l'action en matière de déchets plastiques

PARIS, October 29, 2018 /PRNewswire/ --

Le conseil d'administration de The Consumer Goods Forum publie une déclaration reconnaissant qu'il est nécessaire que l'industrie contribue à réduire les déchets plastiques et approuve la vision de l'engagement mondial envers la nouvelle économie des plastiques de l'Ellen MacArthur Foundation en faveur d'une économie circulaire où aucun plastique ne se transforme en déchets

Le Conseil d'administration de The Consumer Goods Forum (CGF) - Forum sur les biens de consommation - a publié aujourd'hui une déclaration appelant le secteur des biens de consommation à jouer un rôle de premier plan dans l'élimination des déchets plastiques sur terre et en mer et il soutient la vision de l'Ellen MacArthur Foundation sur la nouvelle économie des plastiques. Cette déclaration a été publiée avant la Conférence « Notre océan » qui se tiendra cette semaine à Bali, en Indonésie, et où Emmanuel Faber, président-directeur général de Danone et membre du conseil d'administration du CGF, soulignera le rôle important que l'industrie peut et doit jouer pour traiter les déchets plastiques. Voici la déclaration complète :

« En tant que conseil d'administration de The Consumer Goods Forum, nous reconnaissons le besoin urgent pour notre secteur de jouer un rôle de premier plan dans la résolution du problème des déchets plastiques. Nous nous engageons à mettre en œuvre des actions pré-concurrentielles et collaboratives dans le but d'éliminer les déchets plastiques sur terre et en mer.

« Nous reconnaissons que le problème des déchets plastiques ne sera résolu que par une collaboration mondiale entre les entreprises, les gouvernements nationaux et locaux, les organisations multinationales, l'industrie du recyclage et les consommateurs. Par conséquent, le conseil d'administration de The Consumer Goods Forum (CGF) soutient la vision de l'Ellen MacArthur Foundation sur la nouvelle économie des plastiques, à savoir une économie circulaire où aucun plastique ne finit par devenir un déchet.

« Plusieurs membres du CGF font déjà progresser les efforts qui sont conformes aux buts et objectifs de la nouvelle économie des plastiques, notamment les efforts visant à réduire les emballages problématiques ou inutiles et à accroître l'utilisation d'emballages recyclables ou réutilisables. Pour compléter les efforts des entreprises membres individuelles, le CGF identifiera les domaines spécifiques où nous pouvons travailler en collaboration et en situation de pré-concurrence pour faire progresser une économie circulaire pour les emballages plastiques. Les domaines d'intérêt initiaux comprendront l'optimisation de la conception des emballages, la collaboration avec d'autres pour permettre la mise en place de systèmes de recyclage et de réutilisation, ainsi que l'encouragement de l'engagement des consommateurs. »

Steve Rowe, directeur général de Marks and Spencer et co-sponsor du conseil du groupe de développement durable du CGF, a déclaré : « Les entreprises doivent trouver une nouvelle approche du plastique et permettre aux consommateurs d'utiliser moins et de recycler davantage. Le CGF s'engage à être à l'avant-garde de ce changement en réduisant la quantité de plastique utilisée, en simplifiant les matériaux que nous utilisons, en améliorant les taux de recyclage et en adoptant de nouvelles façons novatrices de faire des affaires ».

Ian Cook, président-directeur général de Colgate-Palmolive et co-président du conseil d'administration du CGF, a déclaré : « Le problème des déchets plastiques est réel et urgent, et il est mieux affronté par des actions spécifiques que les entreprises du CGF peuvent prendre individuellement et collectivement en partenariat avec les gouvernements, les ONG et l'industrie du recyclage. Nous nous engageons à remplir notre rôle pour nous assurer que le plastique dont nous avons besoin est sûr et économique, réutilisé, recyclé ou composté ».

Emmanuel Faber, président-directeur général de Danone et membre du conseil d'administration du CGF, a déclaré : « Le soutien du CGF montre que l'industrie des biens de consommation redouble d'efforts pour relever le défi des emballages plastiques. Ensemble, les fabricants et les détaillants peuvent contribuer à satisfaire à l'ambition d'éliminer les déchets et de construire une économie circulaire des plastiques. J'ai hâte de voir d'autres membres du CGF signer l'engagement mondial sur la nouvelle économie des plastiques et de travailler avec eux pour susciter un changement systémique ».

Mark Schneider, président-directeur général de Nestlé S.A. et membre du conseil d'administration du CGF, a déclaré : « Je suis heureux de voir Nestlé faire partie des signataires de l'engagement mondial sur la nouvelle économie des plastiques. L'entreprise représente un cadre de grande envergure pour stimuler l'action collective. Chaque effort compte ».

Peter Freedman, directeur général de The Consumer Goods Forum, a déclaré : « Il est clair que le défi colossal que représentent les déchets plastiques ne peut être relevé que si nous travaillons tous ensemble - entreprises, gouvernements, communautés et consommateurs du monde entier. Le CGF a été créé pour favoriser exactement ce type de collaboration à grande échelle. Nos membres se sont précisément engagés à travailler ensemble dans les trois domaines où nous pensons que l'industrie peut apporter une contribution unique - conception d'emballages, implication des consommateurs et systèmes de recyclage. Nous avons hâte de travailler également avec les autres acteurs clés en la matière, qui jouent un rôle primordial dans ces domaines et partagent notre objectif à long terme d'élimination des déchets plastiques sur terre et en mer ».

