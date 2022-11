Le secteur des télécommunications fait face à des conditions difficiles en 2023, dans un contexte de pression du marché et d'incertitude économique

Analysys Mason publie ses principales prévisions pour le secteur des télécommunications pour l'année à venir

LONDRES, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Analysys Mason , une société internationale de conseil en gestion de premier plan spécialisée dans les télécommunications, les médias et les technologies (TMT), a mis en garde contre les défis auxquels le secteur des télécommunications sera confronté au cours de l'année à venir. Comme beaucoup d'autres secteurs, le principal défi en 2023 sera la manière dont il fera face à l'impact de l'inflation, en particulier la hausse des coûts de l'énergie, et la réaction à toute augmentation de prix répercutée sur les clients. Cette situation s'inscrit dans le contexte des défis actuels du marché, qui mettent déjà à l'épreuve la capacité du secteur à fournir des services, à ouvrir de nouvelles sources de revenus et à générer de la valeur pour les actionnaires.

Le secteur connaît à la fois une baisse des revenus et une augmentation des coûts d'investissement. Il a sous-performé par rapport à l'indice du marché au cours de la dernière décennie, présentant un faible rendement en 2021 (7 points de pourcentage de moins que le marché européen, et une performance similaire par rapport aux marchés d'Amérique du Nord et d'Asie). En outre, le secteur présente des dépenses d'investissement parmi les plus élevées en raison des investissements dans les réseaux et les infrastructures, notamment ceux liés au déploiement de la 5G, à l'évolution de l'architecture 5G et à la perspective de la 6G.

« Après une décennie de faible inflation et de taux d'intérêt bas, le secteur des télécommunications est confronté à l'incertitude de savoir comment il sera affecté par ces augmentations de coûts et dans quelle mesure il peut augmenter ses propres prix en réponse », a déclaré Larry Goldman, analyste en chef chez Analysys Mason. « Tout cela combiné à des coûts d'investissement élevés et à des questions sur les rendements potentiels, les perspectives du marché sont difficiles alors que l'industrie des télécommunications tente d'avancer à travers les augmentations de prix, le déploiement de la disponibilité du réseau et le lancement de nouveaux services ».

Analysys Mason a défini les 10 principaux domaines d'intervention du secteur des télécommunications en 2023 .

1. Les augmentations de prix des services de télécommunications deviendront une question politique ; les opérateurs peuvent augmenter les prix de détail, mais l'ARPU peut ne pas suivre le rythme de l'inflation, ce qui signifie une réduction en termes réels.

2. Les opérateurs de télécommunications ont été relativement épargnés par la pandémie, mais ils doivent maintenant réduire leurs coûts ; ils se concentrent surtout sur la réduction des coûts énergétiques, en commençant par la mise hors service des anciens réseaux.

3. Les opérateurs de télécommunications maintiendront leurs plans d'investissement dans la 5G malgré le peu de perspectives de rendement à court terme.

4. Le métavers ne se matérialisera pas en 2023, mais beaucoup plus d'opérateurs de télécommunications adapteront leurs projets en vue d'un avenir centré sur la xR.

5. Les opérateurs de télécommunications n'abandonneront pas les services numériques malgré des résultats mitigés.

6. L'adoption des réseaux privés se poursuivra, mais la progression ne sera pas régulière.

7. La demande de connectivité multi-cloud stimulera le lancement de nouvelles solutions.

8. L'Open RAN sera développé dans les environnements ruraux et d'entreprise, mais le MIMO massif restera un défi majeur.

9. L'utilisation des modèles de déploiement SaaS augmentera de 19 % dans le secteur des télécommunications en 2023.

10. La connectivité directe entre les satellites et les appareils entrera dans une deuxième ère ; nous prévoyons des développements significatifs en 2023, au-delà des premières actions effectuées par Apple, Globalstar, SpaceX/Starlink et T-Mobile.

Ces observations sont étayées par une analyse plus détaillée dans trois rapports distincts pour : les services aux consommateurs et aux entreprises, les réseaux et logiciels et les satellites.

Les prévisions complètes pour 2023 sont disponibles sur le site Web d'Analysys Mason .

