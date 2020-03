Le sens de la provocation de Mindshare lui vaut le titre de premier réseau d'agences dans le classement WARC Media 100, avec ses trois campagnes qui sont les plus primées de l'année

NEW YORK, MIAMI, LONDRES, SINGAPOUR et SHANGHAI, 10 mars 2020 /PRNewswire/ -- Mindshare, le réseau d'agences qui fait partie du groupe WPP, a été nommé premier réseau d'agences dans le classement WARC Media 100, grâce à ses trois campagnes qui sont les plus primées en 2019. (Vous pouvez consulter le classement WARC Media 100 sur ce lien).

Ce prix fait suite à une année 2019 extraordinaire pour Mindshare qui a reçu les honneurs suivants : elle a été nommée « réseau médias de l'année » au festival Cannes Lions, elle a remporté 51 prix Effies sur 14 marchés, elle a été nommée lauréate générale des I-COM Data Creativity Awards, elle a remporté le titre « d'agence mobile mondiale de l'année » de la MMA (pour la 3e année consécutive), elle a remporté le prix du « réseau d'agences de l'année » au Festival of Media Global, au Festival of Media APAC - région Asie-Pacifique (pour la 4e année consécutive), aux Tangrams and Campaign Asia AOTY Awards (pour la 5e année consécutive), elle a été l'agence la plus récompensée dans le cadre des Adweek Media Plan of the Year Awards et elle a également remporté le prix de l'efficacité au Festival of Media LatAm, sans oublier les 800 prix qu'elle a obtenus à l'échelle mondiale en 2019. (Vous pouvez consulter le résumé des prix 2019 sur ce lien).

Mindshare a également tout raflé dans le classement individuel des campagnes du WARC Media 100, grâce à ses trois campagnes qui sont les plus primées de 2019 - et s'articulent toutes autour l'IA et de la créativité des données - et à ses 16 campagnes qui figurent parmi les 100 meilleures.

La campagne qui s'est hissée à la première place a été Monty: The World's First AI Predictive Commentator (Monty : le premier commentateur prédictif basé sur l'IA au monde), conçue pour l'opérateur de télévision australien Foxtel. La campagne a vu Mindshare Sydney créer une IA capable de prédire quand un guichet allait tomber dans un match de cricket et l'utiliser comme déclencheur pour montrer des publicités ciblées afin d'augmenter l'audience et les abonnements à l'offre de cricket de Foxtel. Monty a correctement prédit plus de 1 800 guichets et a constaté une croissance à deux chiffres des ventes chaque semaine.

Le classement WARC Media 100, qui succède au Gunn Report, est une référence en termes d'excellence des médias, permettant aux spécialistes du marketing de comparer les performances des agences avec celles de leurs homologues. Non seulement Mindshare est le premier réseau d'agences de médias, mais elle dispose aussi des bureaux des agences classées à la 2e (Shanghai), 3e (Sydney) et 4e (Mumbai) places et de huit des 50 meilleurs bureaux du monde.

Pour compléter la place prépondérante de Mindshare dans le classement, ses clients KFC et Unilever ont pris les premières places dans les catégories « marque » et « annonceur », tandis que le groupe WPP a été nommé première holding.

Nick Emery, PDG mondial de Mindshare, a déclaré : « Nous avons toujours su que nous étions la meilleure agence au monde. Désormais nous pouvons le prouver statistiquement. C'est vraiment agréable. Ma mère est impressionnée ! La seule raison qui nous pousse à nous lever le matin est de faire du bon travail et de prendre plaisir à le faire. Je ne pourrais pas être plus fier de tout notre réseau. Un grand merci à tous nos clients qui ont pris des risques. Les personnes souhaitant enfreindre certaines règles et partager nos valeurs de rapidité, de travail d'équipe et notre sens de la provocation sauront vers qui se tourner ! »

Vous pouvez consulter les prix Mindshare 2019 en cliquant sur ce lien.

