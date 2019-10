PHNOM PENH, Cambodge, 10 octobre 2019 /CNW/ - Des représentants officiels de la Commission européenne et du Service européen pour l'action extérieure évaluent actuellement la position du Cambodge dans l'accord Tout sauf les armes (TSA). L'accord TSA permet au Cambodge d'exporter des produits autres que des armes vers l'UE en franchise de droits et sans quota.

Des représentants officiels à Bruxelles affirment que l'UE s'est engagée à travailler avec les autorités cambodgiennes pour trouver un terrain d'entente. L'Asian Vision Institute (AVI), dans sa mission visant à promouvoir des sociétés inclusives et durables, soutient sans réserve l'engagement de l'UE à parvenir à un résultat positif.

Le Cambodge abrite l'une des plus jeunes mains-d'œuvre au monde. Quelque 800 000 femmes et hommes travaillent dans le secteur de l'habillement, des chaussures et des bagages. L'exportation de vêtements contribue pour environ 40 % au PIB du Cambodge. L'UE est le plus grand marché pour les produits textiles cambodgiens, avec une part de marché d'environ 46 %.

Si l'accord TSA est révoqué, on s'attend à ce que quelque 250 000 travailleurs perdent leur emploi. Les fabricants parlent de faire avec et d'améliorer la productivité en l'absence de l'accord tarifaire, mais ils disposent de peu ou pas de marge de manœuvre.

Sans l'accord TSA, on estime que les prix de détail européens des produits fabriqués au Cambodge augmenteront d'environ 12 pour cent. Il existe depuis longtemps une relation mutuellement bénéfique entre le Cambodge et l'UE.

Le gouvernement du Cambodge affirme que sa souveraineté ne sera pas compromise en échange d'aide ou de traitement préférentiel. Pour sa part, l'UE cherche à rendre des comptes à ses mandants tout en s'efforçant de défendre les valeurs qui lui sont chères. Les limites sont clairement tracées et, quelque part entre les deux, il y a place pour la tolérance, pour la flexibilité et pour l'ingéniosité qui ont permis à l'accord TSA d'évoluer et de sortir des millions de personnes de la pauvreté. Le Cambodge est reconnaissant de la contribution de l'UE pour réduire la pauvreté.

À cet égard, l'Asian Vision Institute invite instamment l'UE à adopter une approche objective, holistique et humanitaire dans ses délibérations. Une révocation affectera les moyens de subsistance de centaines de milliers de travailleurs cambodgiens et de leurs familles et les dommages collatéraux sur l'économie sont indénombrables. À tout le moins, le retrait de l'accord TSA entravera les actions déployées par le Cambodge pour atteindre ses objectifs de développement durable d'ici 2030, objectifs que l'UE a promis de soutenir en aidant les pays qui les adoptent.

Le Cambodge, en tant qu'État relais en Asie du Sud-Est, souhaite que l'UE joue un rôle plus actif et s'engage davantage dans la région. En outre, face aux incertitudes croissantes liées à l'unilatéralisme et au protectionnisme, le Cambodge et l'UE sont contraints de coopérer étroitement pour renforcer un système multilatéral ouvert, inclusif et fondé sur des règles, en particulier pour renforcer un partenariat entre l'ASEAN et l'UE.

L'Asian Vision Institute (AVI) https://www.asianvision.org/ est un groupe de réflexion indépendant basé au Cambodge.

Contact presse : Dr Chheng Kimlong

Directeur du Centre pour l'innovation dans la gouvernance et la démocratie, AVI

Téléphone : +855-6121-1800 ; Adresse électronique : admin@asianvision.org

