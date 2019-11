Le service bancaire crypto-compatible Cashaa a ajouté des comptes bancaires en USD

« Alors que notre monde change, les nouveaux types d'entreprises évoluent. Les banques traditionnelles fournissent actuellement des services insuffisants aux crypto-entreprises. Notre objectif est de créer une expérience sans anicroche pour toutes les entreprises qui créent de nouveaux modèles commerciaux et technologies. L'ajout de comptes bancaires en dollars US est une étape importante pour la crypto-communauté et pour nous-mêmes. Nous souhaitons remercier notre communauté et toutes les entreprises qui ont fait confiance à Cashaa pour résoudre leurs problèmes bancaires jusqu'à présent. » Janina Lowisz, co-fondatrice et VP Marketing

Avec plus de 800 crypto-entreprises inscrites depuis son lancement beta en mai 2019, Cashaa a passé plusieurs mois chargés avant de trouver un moyen rapide d'intégrer de véritables entreprises. Les services bancaires existants de Cashaa comprennent les comptes actuels au Royaume-Uni limités à 1 milliard GBP avec Mastercard via les entités règlementées par la FCA.

Afin d'accroître la vitesse d'intégration et de réduire le nombre de comptes rejetés, la startup a formé une équipe de conformité préalable en septembre peu après l'annonce par Barclays qu'elle ne traiterait plus les opérations bancaires de Coinbase.

« Notre processus automatisé et notre capacité à comprendre les crypto-entreprises ont fait de nous un chef de file dans le secteur crypto-bancaire européen. Nos produits sont conçus pour les startups ainsi que pour les licornes de la crypto-industrie que nous avons pour clients. Depuis que notre équipe de conformité préalable a commencé à travailler, notre vitesse d'intégration a doublé avec nos entités partenaires réglementées au Royaume-Uni. Faire équipe avec une banque US nous aidera à étendre nos services aux États-Unis, ainsi qu'à fournir davantage d'opportunité à nos clients actuels ». -Archit Aggarwal, Chief Product Officer

M. Aggarwal a ajouté que tous les comptes US de Cashaa seraient domiciliés aux États-Unis et bénéficieraient d'un accès intégral au ACH et au SWIFT sans aucune limite, avec des frais de configuration ponctuels de 250 000 CAS. De plus, les clients auront l'avantage d'une intégration prioritaire, de frais de transaction inférieurs, de limites plus élevées, d'une couverture des risques et d'une assistance client dédiée pour peaufiner leur expérience bancaire.

Les clients de Cashaa seront désormais en mesure de bénéficier des opportunités de marché et de la sécurité de leurs opérations bancaires au Royaume-Uni et aux États-Unis dans un seul produit. Comme la société compte déjà des centaines d'entreprises inscrites aux États-Unis, le fait de pouvoir les intégrer établira Cashaa comme l'un des pionniers des opérations bancaires crypto-compatibles dans le monde entier.

Par ailleurs, les comptes bancaires constituent l'offre principale de Cashaa, résolvant le problème important des entreprises sous-bancarisées. Cashaa propose aussi un crypto-portefeuille non-dépositaire disposant d'une fonction d'échange fiat-crypto, jusqu'à présent pour BTC, ETH, BNB ainsi que son propre token CAS. Plus récemment, Cashaa a annoncé la prise en charge des paiements en roupie indienne, permettant aux passionnés en Inde d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie utilisant le INR à hauteur de 10 millions INR par mois au maximum.

