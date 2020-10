Le service de collaboration basé dans le Cloud de Lumen se mondialise

La solution de collaboration hébergée par Cisco est désormais disponible en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique

DENVER, 13 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Lumen (NYSE: LUMN) a étendu sa solution de collaboration hébergée par Cisco (HCS) en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique, offrant aux clients des services d'appels vocaux, de vidéo et de messagerie sur IP simplifiés.

Pour en savoir plus sur Cisco HCS, consultez la page https://www.lumen.com/en-us/communications/hosted-collaboration-solution.html.

Cette nouvelle solution unifiée de collaboration hébergée dans le Cloud permet aux clients d'utiliser exclusivement Cisco Unified Communications Manager (Call Manager) et les services de collaboration de Cisco. Fourni par Lumen, le service Cisco HCS propose l'expérience utilisateur complète de Cisco avec plusieurs niveaux de redondance.

Voici certaines des fonctionnalités Cisco HCS :

Services d'appels vocaux sophistiqués basés sur la technologie « VoIP » (voix sur IP)

Solutions de visioconférence et de conférence offertes dans le Cloud

Messagerie vocale et messagerie intégrée – à partir d'un téléphone IP, d'un téléphone mobile ou d'un desktop

Messagerie, appels et conférences instantanés en un seul clic avec Cisco Jabber

Technologie permettant d'organiser des réunions et de gérer des projets depuis pratiquement n'importe où

Centre de contact basé dans le Cloud avec routage intelligent des appels et des desktops de nouvelle génération pour les agents et les superviseurs

Capacité de rediriger les appels IP entrants vers des téléphones désignés, de transférer des appels entre le desktop et le téléphone mobile et d'utiliser des fonctions d'appels d'entreprise, comme les conférences et les annuaires, à partir des appareils mobiles

« Soutenir les besoins de collaboration des employés qui essaient de travailler dans une nouvelle réalité n'est plus un luxe – c'est essentiel à leur nouvelle expérience de travail », a déclaré Craig Richter, senior director of product development chez Lumen. Cisco HCS apporte des capacités de pointe au portefeuille Lumen, de sorte que nous pouvons désormais offrir une expérience client exceptionnelle et un service de bout en bout de qualité à une clientèle mondiale qui en a plus besoin que jamais. »

Cisco HCS est disponible en Amérique du Nord depuis 2014.

À propos de Lumen

Lumen est guidée par la conviction que l'humanité s'améliore lorsque la technologie fait progresser notre façon de vivre et de travailler. Avec un réseau international de près de 725 000 km de fibre optique, des clients présents dans plus de 60 pays, Lumen dispose de la plateforme la plus rapide et la plus sécurisée pour gérer les applications et les données afin d'aider les entreprises, les gouvernements et les communautés à offrir les meilleures expériences clients possibles.

Pour en savoir plus sur les services Lumen (réseau, Cloud, Edge Computing, sécurité et collaboration) et son engagement à promouvoir le progrès humain par le biais de la technologie, vous pouvez consulter : news.lumen.com , LinkedIn : /lumentechnologies, Twitter : @lumentechco, Facebook : /lumentechnologies, Instagram : @lumentechnologies et YouTube : /lumentechnologies. Lumen et Lumen Technologies sont des marques déposées de Lumen Technologies, LLC aux États-Unis. Lumen Technologies, LLC est une filiale en propriété exclusive de CenturyLink, Inc.

* La marque Lumen a été lancée le 14 septembre 2020. Par conséquent, CenturyLink, Inc. est désignée sous le nom de Lumen Technologies, ou simplement Lumen. Le nom légal de CenturyLink, Inc. devrait être officiellement changé en Lumen Technologies, Inc. une fois que toutes les exigences applicables auront été remplies.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275666/Lumen_Logo.jpg

Related Links

http://news.lumen.com



SOURCE Lumen Technologies