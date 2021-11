Le service de répartition d'équipages de Marine Online fait de la composition d'équipage un jeu d'enfant

Il s'agit de mettre à profit le réseau de Marine Online pour personnaliser l'équipage des navires

SINGAPOUR, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Pas de lumière au bout du tunnel pour la crise de la relève d'équipage qui sévit depuis le début de la pandémie. Une combinaison fatale de restrictions aux frontières et de réglementations sur la vaccination rend presque impossibles l'embarquement et le débarquement. Pour aider les armateurs à gérer leur équipage, le service de répartition d'équipages de Marine Online s'occupe de tout le recrutement et des procédures administratives connexes. Marine Online dispose d'un vaste réseau de spécialistes mondiaux de l'armement de l'équipage en tant que prestataires de services agréés, améliorant considérablement le processus d'affectation d'effectifs.

Edmund Chik, directeur d'exploitation adjoint, a souligné : « Notre service de répartition d'équipage permet de personnaliser l'équipage. Les armateurs et les agences de recrutement peuvent établir leurs besoins d'équipage en fonction des nationalités et des types de navires sur notre plateforme. Ils recevront des suggestions de profils, accompagnées d'un indice des salaires. Les clients peuvent même recevoir une assistance immédiate en cas de questions grâce au service de messagerie instantanée de la plateforme. »

« Contrairement à la pratique traditionnelle qui consiste à faire appel à des agences de recrutement, notre service permet de réduire les coûts jusqu'à 15 %. De plus, les employeurs ont accès à un plus grand nombre de professionnels en termes de nationalités et d'expertise pour constituer un équipage complet et équilibré par le biais de notre plateforme. »

Le vaste réseau de fournisseurs de services autorisés de Marine Online brise toutes les barrières linguistiques et culturelles du processus de recrutement, éliminant ainsi presque tous les défis procéduraux. Marine Online est une plateforme centrée sur le client qui fournit aux professionnels du secteur maritime des solutions maritimes à valeur ajoutée. À ce jour, Marine Online a réalisé des transactions pour des clients en Indonésie, en Chine, à Singapour et en Grèce.

