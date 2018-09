Le service en ligne YouDo.com mobilise 17 millions de dollars d'investissements

MOSCOU, September 19, 2018 /PRNewswire/ --

Le service en ligne russe YouDo.com a réuni des fonds supplémentaires lors d'un nouveau cycle d'investissement qui a mobilisé 17 millions de dollars. Avec une part de 12 millions de dollars, l'investisseur principal dans ces négociations aura été PJSC MTS (NYSE : MBT) (MOEX : MTSS), plus grand opérateur et prestataire de services numériques en Russie. Des actionnaires actuels ont également pris part à ces négociations. Les fonds mobilisés sont destinés à mettre en place de nouvelles catégories de services et une campagne publicitaire à l'échelle de la Fédération. Ils serviront par ailleurs à automatiser davantage les produits offerts et à étendre l'entreprise au point de vue géographique pour y faire figurer des marchés étrangers.

YouDo.com est une plateforme en ligne permettant aux usagers de rapidement trouver des professionnels pour accomplir des tâches de nature commerciale ou privée : nettoyage et ménage, transport de fret, livraison par coursier et bien d'autres. Cinq millions d'utilisateurs sont enregistrés dans le système qui inclut plus de 800 000 'doers' ('gens d'action'). YouDo.com fonctionne officiellement à partir de Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod, Kazan et Iekaterinbourg. Près de 30 % de ses commandes sont virtuelles, pouvant être émises et exécutées de n'importe quel point dans le monde.

« YouDo.com est une entreprise à la croissance rapide sur le marché prometteur des échanges virtuels d'emplois. Nous avons la conviction que le positionnement de YouDo.com au sein de l'environnement des partenaires de MTS nous permettra d'atteindre notre plein potentiel dans une alliance à long terme qui nous sera mutuellement bénéfique. MTS dispose des ressources et des compétences qui peuvent profiter à la fois à l'expansion géographique de la Société et au renforcement de sa stratégie de marketing numérique. Ceci aidera YouDo.com à maintenir de hauts niveaux de croissance de recettes, » a commenté Alexander Gorbunov, vice-président de MTS pour la stratégie et le développement.

« Ce partenariat avec MTS signifie un accès à la vaste clientèle et à l'expertise de MTS. Avec cette combinaison de nos efforts, nous serons en mesure de proposer des services uniques pour nos clients et de rapidement étendre la portée de tels services. Par ailleurs, la Société restera indépendante. Si un capital supplémentaire est nécessaire, nous pouvons porter le financement actuel à hauteur de 27 millions de dollars dans le cadre du cycle existant, » a ajouté Alex(ei) Gidirim, cofondateur de YouDo.com.

YouDo.com permet aux utilisateurs de commander des services ou de trouver des assistants, soit par l'intermédiaire du site web de Youdo.com, soit grâce à son app mobile (disponible sur iOS et Android). Il suffit aux usagers de publier la tâche qu'ils souhaitent voir accomplir, de fixer un prix et de choisir la personne qui s'en chargera parmi celles qui postulent. Les 'doers' sont tous soumis à un processus de filtrage approfondi par le service et sont notés par les utilisateurs, ceci assurant un haut niveau de qualité de services fournis.

La Société attache entre autres une attention particulière au rôle social de YouDo.com. Grâce à ce service, d'une part les travailleurs indépendants peuvent trouver les projets qui leur conviennent le mieux et tirer parti de leur temps libre, d'autre part les clients disposent de plus de temps auprès de leurs familles et de ceux qui leur sont chers pour faire ce qu'ils aiment en laissant des professionnels s'occuper de leurs corvées.

Le montant total investi dans l'entreprise en ligne de YouDo.com atteint à ce jour jusqu'à 26,5 millions de dollars. La liste d'investisseurs dans cette entreprise rassemble PJSC MTS, des fonds comme Sistema Venture Capital, Flint Capital et United Capital Partner (UCP), de même que Sergey Solonin, propriétaire de QIWI et l'entrepreneur Alexander Kabakov.

