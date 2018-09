Le Shandong invite les entreprises et les talents à participer à un développement de grande qualité

JINAN, Chine, 26 septembre 2018 /PRNewswire/ -- La Conférence du Shandong sur l'entrepreneuriat confucéen 2018 débutera à Jinan, dans la province du Shandong, située en Chine orientale, le 28 septembre. Le comité organisateur a tenu une conférence de presse pour faire le point sur la préparation de l'évènement, trois jours avant la cérémonie d'ouverture.

Quelque 1 200 représentants ont confirmé leur présence, soit plus de 200 de plus que prévu, selon la conférence de presse. Près de 70 % des participants viennent d'autres provinces chinoises, de régions d'outre-mer, de Hong Kong, de Macao, de Taïwan et de pays étrangers.

« Des institutions de recherche très en vue, des universitaires et des experts prestigieux, des spécialistes et des représentants d'entreprises classés au palmarès Fortune Global 500 et du secteur privé se réuniront et partageront leurs connaissances sur les meilleures façons de faciliter la conversion des moteurs de croissance économique et d'obtenir un développement de grande qualité », a déclaré Sun Laibin, directeur adjoint du bureau provincial pour la conversion des moteurs de croissance, lors de la conférence de presse.

Les autorités locales ont l'intention de promouvoir 600 grands projets auprès des entreprises et des talents du monde entier, afin d'encourager dix secteurs d'activité à titre de nouveaux moteurs de la croissance économique. Des accords portant sur 130 projets et représentant une valeur contractuelle totale de 536,62 milliards de yuans seront signés pendant l'évènement. « Tous les projets devraient être réalisés en l'espace d'un an. Et un mécanisme de suivi sera mis en place pour suivre et superviser leur mise en œuvre », a déclaré M. Sun.

Une plate-forme en ligne pour l'investissement et le recrutement sera lancée lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence. Grâce à l'utilisation du cloud computing, des Big data et d'autres technologies, les demandes et les offres de projets potentiels, les talents et les capitaux des dix principaux secteurs d'activité et plus de 180 parcs de développement industriel répartis dans 17 villes de la province ont été intégrés à la plateforme. Les visiteurs peuvent choisir le secteur d'activité spécifique, l'intention d'investissement, la description du recrutement ou d'autres préférences afin de trouver ce qui correspond parfaitement à leurs souhaits. Le service en ligne est disponible sur les ordinateurs portables et les dispositifs mobiles.

Le comité d'organisation de la Conférence du Shandong sur l'entreprenariat confucéen a formé une réserve de talents qui contient des informations sur quelque 2 000 experts et chercheurs et a publié plus de 1 500 offres d'emploi clés dans 539 organisations et entreprises. Il y aura également une brochure expliquant les incitations et les perspectives de carrière pour les talents très qualifiés, susceptibles de travailler dans la province du Shandong. Les autorités locales encouragent également les entreprises à prendre des initiatives et à explorer des partenariats avec des universitaires en vue de commercialiser leurs réalisations technologiques.

Pour attirer les investissements et les talents sur la plate-forme, la province du Shandong a proposé un mécanisme à long terme en institutionnalisant la conférence à titre d'évènement biennal. Avec l'appui du secrétariat de la Conférence sur l'entreprenariat confucéen qui restera comme organe permanent en dehors des périodes de l'évènement, les départements gouvernementaux compétents et les principaux acteurs confirmés du monde des affaires organiseront des comités spéciaux sur des sujets tels que les affaires et le commerce, la technologie, l'éducation, le tourisme, la santé, les finances et les jeunes startups. Chaque comité lancera régulièrement des programmes d'échanges et offrira des services visant à encourager les initiatives d'entrepreneuriat.

La Conférence du Shandong sur l'entreprenariat confucéen 2018 fait savoir haut et fort à toute la nation et au monde entier que la province du Shandong est bien résolue à s'ouvrir davantage au monde extérieur et qu'elle ne ménage aucun effort pour attirer les entreprises et les talents qui participeront à un développement de grande qualité.