Le Shanghai Electric Wind Power Group lance son introduction en bourse sur le marché STAR de l'ESS, donnant ainsi un nouvel élan au secteur mondial de l'énergie éolienne

« Le produit de l'introduction en bourse aidera Shanghai Electric Wind Power Group à développer de nouveaux produits et technologies, à construire de nouvelles bases, à accélérer la transformation numérique et à stimuler la capacité globale de test des produits. Il soutiendra notre plan visant à renforcer l'avantage concurrentiel de l'entreprise et à créer de nouvelles opportunités de croissance en étendant l'investissement aux services post-marché et à la fabrication intelligente. En outre, il servira également à optimiser la structure du capital afin de renforcer la capacité antirisque de la société », a déclaré Jin Xiaolong, président du Shanghai Electric Wind Power Group.

L'annonce de l'introduction en bourse du Shanghai Electric Wind Power Group intervient dans le contexte de l'engagement pris par la Chine d'atteindre le pic des émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060. L'introduction en bourse permettra d'aligner davantage la force et l'expertise de la société dans le domaine de l'énergie éolienne sur la stratégie de transformation énergétique de la Chine, dans le but de redéfinir le rôle de l'énergie éolienne dans le secteur des énergies renouvelables.

Leader de l'industrie chinoise des éoliennes offshore, Shanghai Electric Wind Power Group est l'une des centrales éoliennes du monde. Ses activités couvrent la conception, la fabrication, les services d'exploitation et de maintenance des éoliennes, ainsi que l'investissement et le développement de parcs éoliens. Le groupe Shanghai Electric Wind Power a élaboré une feuille de route pour la technologie des produits qui combine l'octroi de licences de produits, le développement secondaire, la coopération stratégique et la R&D indépendante. L'entreprise a tracé une voie pour promouvoir l'évolution de l'énergie éolienne, associée à une forte capacité numérique pour permettre le développement futur de l'industrie.

En mars 2021, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) a classé Shanghai Electric parmi les dix premiers fabricants mondiaux d'éoliennes. Selon les données du BNFE, la capacité totale des turbines nouvellement installées de Shanghai Electric a augmenté de 5,07 GW l'année dernière, ce qui a permis à la société d'entrer dans le top 10 du classement du marché mondial de l'énergie éolienne. En outre, Shanghai Electric est en tête du marché chinois de l'éolien en mer avec une capacité installée atteignant 1,26 GW en 2020, en deuxième position derrière Siemens Gamesa.

« Pour l'avenir, Shanghai Electric saisira les nouvelles opportunités offertes par la révolution énergétique mondiale. En nous consacrant au développement de l'énergie verte, nous ferons progresser le développement de l'énergie intelligente et créerons un écosystème industriel « sans carbone » pour le secteur des énergies renouvelables », a déclaré Jin Xiaolong.

