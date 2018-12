Le siège de l'Institut Confucius / Hanban signe un protocole d'entente avec le Département provincial de la culture et du tourisme du Sichuan

Cette coopération vise à renforcer l'importance du rôle de la plateforme mondiale de l'Institut Confucius, à promouvoir les valeurs de la culture chinoise, à présenter au monde les qualités charismatiques de la Chine et de la province du Sichuan par l'intermédiaire d'activités touristiques, et à stimuler l'innovation pour conduire le développement du secteur touristique et culturel du Sichuan.

Selon le PE, les deux parties vont organiser de façon conjointe des échanges culturels et des collaborations entre la Chine et d'autres pays pour mettre en valeur la langue, la culture et le tourisme. Le siège de l'Institut Confucius / Hanban apportera son assistance au Département provincial de la culture et du tourisme du Sichuan dans la mise en place des bureaux d'information dans les instituts Confucius et des centres d'examens chinois à l'étranger partout dans le monde. Cette démarche cherche à promouvoir les destinations touristiques culturelles dans le Sichuan, à organiser dans certains pays des événements promotionnels pour le secteur du tourisme culturel dans le Sichuan en fonction de besoins réels, et également à inviter dans le Sichuan des directeurs, des enseignants et des étudiants des instituts Confucius pour qu'ils contribuent à des recherches dans le tourisme culturel.

Le Département provincial de la culture et du tourisme du Sichuan a pour plan de développer des manuels scolaires et des stages sur la culture bashu qui prédomine dans la province du Sichuan afin de répondre aux besoins des instituts Confucius, et, dès leur approbation, en promouvoir l'usage autour du monde dans les instituts Confucius. Le Département approchera en même temps les gouvernements, les entreprises et les organisations sociales à l'échelon local sur l'ensemble de la province du Sichuan afin de lever des fonds en vue de l'établissement d'autres Instituts Confucius grâce à des dons volontaires et d'autres formes de soutien. Avec le consentement du siège de l'Institut Confucius / Hanban, le Département peut utiliser la plateforme de l'Institut Confucius pour lancer des campagnes de marketing international.

Ce protocole d'entente est valide pour une durée de trois ans.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/797374/Sichuan_Provincial_Department_of_Culture_and_Tourism.jpg

SOURCE Sichuan Provincial Department of Culture and Tourism