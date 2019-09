Le Sino Park a remporté le Prix des villes et des établissements humains durables 2019

Vera Songwe, secrétaire générale adjointe des Nations Unies ; Anwarul K. Chowdhury, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies et président du GFHS ; Shamshad Akhtar, ancienne sous-secrétaire générale des Nations Unies ; Joyce Msuya, directrice exécutive adjointe de l'environnement aux Nations Unies ; Lv Haifeng, secrétaire général du GFHS et des fonctionnaires, ambassadeurs et maires de différents pays ont participé au forum et remis les prix aux projets gagnants.

Le prix SCAHSA est l'un des prix les plus importants décernés aux établissements humains dans le monde. Reconnu pour son indépendance, son autorité et ses normes, il est surnommé le « Prix Nobel des établissements humains dans le monde » et a obtenu un fort soutien et une grande reconnaissance du programme des Nations Unies pour l'environnement, du département des affaires économiques et sociales et d'autres autorités internationales.

La victoire du Sino Park a pleinement démontré que le développement du cadre de vie de Changshu Yushan Shanghu est à l'avant-garde du monde, et c'est aussi un progrès historique pour la présentation du paysage chinois dans le monde.

Situé dans le district principal de Changshu, la zone panoramique de Yushan Shanghu couvre environ 42 kilomètres carrés. Elle a formé un modèle écologique de classe mondiale de « montagnes et lacs » à Changshu avec des kilomètres de montagnes et de lacs autour. Le Sino Park, qui est doté d'une superficie d'environ 100 000 mètres carrés et est représentatif d'une zone à faible densité de villas, a été créé conjointement par Sunac China (01918.HK), Excellence Group et Jingrui Holdings, trois géants chinois de l'immobilier.

Sunac China, un fournisseur de services intégrés pour les familles chinoises, se concentre sur la culture en profondeur et une stratégie de développement de boutiques haut de gamme. Il a implanté près de 100 villes dans huit régions centrales. Sunac a conservé la 4e place dans le classement des ventes des entreprises immobilières chinoises en 2018. S'appuyant sur des sources régionales et en tant que travail d'itération haut de gamme de la série des cours intérieures, le Sino Park réalise la culture paysagère chinoise avec les normes les plus élevées au monde. Il a fait de grands progrès dans la planification et la conception des établissements humains et a fourni un programme chinois auquel le monde entier peut se référer.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/971899/The_Sino_Park.jpg

SOURCE The Sino Park