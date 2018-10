Le sixième Festival de théâtre de Wuzhen aura lieu en octobre

S'étant rapidement imposé comme l'évènement théâtral le plus influent d'Asie, le Festival de cette année accueillera, sous le thème de la « magnanimité », 109 représentations de 29 pièces choisies qui couvriront un large éventail de sujets, dont l'histoire, la protection de l'environnement, l'amour et l'intelligence artificielle. Les moyens d'expression se déclinent en de multiples formes, notamment l'art contemporain, le théâtre expérimental, l'imagerie multimédia et la pantomime. Le Festival débutera avec Tea House, une pièce de théâtre mise en scène par le célèbre metteur en scène Meng Jinghui, directeur artistique du Festival de théâtre de Wuzhen, et interprétée par Wen Zhang et Chen Minghao.

Vous pouvez consulter la programmation complète à l'adresse suivante : http://www.wuzhenfestival.com/index_en.php

Cette année, le Festival a lancé des invitations spéciales à quatre des plus grandes compagnies de théâtre du monde, qui ont chacune une longue histoire et un sens prononcé de l'expression esthétique. Le public pourra apprécier des pièces remarquables interprétées par le Théâtre d'art académique de Moscou (Russie), le théâtre Thalia d'Allemagne, le SCOT du Japon et le Nowy Teatr polonais, et il pourra découvrir les performances 19.14, Dancer in the Dark, Springtime in the North et One Gesture.

Voici les autres moments forts du Festival :

Le c oncours de jeunes artistes de théâtre – Mettant en avant ce qu'il a fait pour encourager les efforts créatifs des jeunes dramaturges chinois, le Festival accueillera cette année encore le Concours de jeunes artistes de théâtre, qui présentera les six pièces les plus prisées lors de manifestations précédentes, mises en scène en deux parties, « First Love » (premier amour) et « First Kiss » (premier baiser), sous une même égide.

– Mettant en avant ce qu'il a fait pour encourager les efforts créatifs des jeunes dramaturges chinois, le Festival accueillera cette année encore le Concours de jeunes artistes de théâtre, qui présentera les six pièces les plus prisées lors de manifestations précédentes, mises en scène en deux parties, « First Love » (premier amour) et « First Kiss » (premier baiser), sous une même égide. Les Dialogues de Wuzhen - Le Festival a invité des dramaturges confirmés de toute la Chine et de l'étranger, dont Lee Breuer , Tadashi Suzuki , Meng Jinghui , Stan Lai et Jin Shijie, à échanger des idées lors d'une série de tables rondes et de discussions afin de créer un nouveau genre de magie sur fond de multiculturalisme.

- Le Festival a invité des dramaturges confirmés de toute la Chine et de l'étranger, dont , , , et Jin Shijie, à échanger des idées lors d'une série de tables rondes et de discussions afin de créer un nouveau genre de magie sur fond de multiculturalisme. Le carnaval en plein air - Attirant des centaines d'artistes chinois et étrangers chaque année, le Carnaval en plein air mettra le thème de la magnanimité à l'honneur cette année en intégrant toutes les formes de performance artistique, à savoir la danse, la musique, l'art moderne et la créativité sans frontières.

- Attirant des centaines d'artistes chinois et étrangers chaque année, le Carnaval en plein air mettra le thème de la magnanimité à l'honneur cette année en intégrant toutes les formes de performance artistique, à savoir la danse, la musique, l'art moderne et la créativité sans frontières. Un campement sous la tente consacré aux pièces - En plus de ses ateliers d'art dramatique et de son grand banquet de rue, le Festival lancera cette année un « Drama Tent Camp », qui donnera à tous ceux qui le désirent la possibilité de se gonfler d'une nouvelle énergie et de profiter du sentiment de liberté qui fait partie intégrante de la vie en plein air et du mode de vie actuel.

À propos de Wuzhen

Située à une heure et demie de route de Shanghai, Wuzhen est l'un des meilleurs lieux de vacances en Chine. C'est une ville d'eau reconnue pour ses éminents patrimoines culturels et comme destination de prédilection pour les rencontres et les sommets. En plus de l'art traditionnel et des paysages bien conservés remontant à 1 300 ans, Wuzhen a accueilli plus de 10 000 manifestations artistiques et culturelles depuis 2007.

À propos du Festival de théâtre de Wuzhen

Organisé pour la première fois en 2012, le Festival de théâtre de Wuzhen (« le Festival ») est une grande célébration de l'art de la performance qui se déroule dans le cadre inspirant de l'ancienne ville d'eau chinoise. Ce rassemblement annuel des amoureux du théâtre présente une gamme diversifiée d'œuvres qui mettent en valeur certaines des meilleures pièces de théâtre, ainsi que des dramaturges hors pair du monde entier et transforment cette ville vieille de 1 300 ans en un festin théâtral des plus alléchants. Fondé par Chen Xianghong, Huang Lei, Stan Lai et Meng Jinghui, et organisé par Culture Wuzhen Co, Ltd., le Festival comporte également un carnaval en plein air, la série des Dialogues de Wuzhen et plusieurs forums de théâtre qui offrent aux participants la possibilité de discuter avec de grandes figures chinoises et internationales du théâtre et de tirer parti de leurs enseignements.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.wuzhenfestival.com/index_en.php.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/752114/Theatre_Festival.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/752115/Theatre_Festival.jpg